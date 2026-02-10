歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

手作りパンのレシピを紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「ブロッコリー チーズパン！」 レシピを紹介 「朝食に最高です！」 作詞の悩みも吐露 「苦戦中。笑」





工藤さんは、黄色い生地にブロッコリーの緑が映えるパンの画像を添えて「朝食に、ブロッコリー チーズパン！」と投稿。





このパンは工藤さんの自家製で、「これは洗い物も出なくて楽です。耐熱容器に入れて、レンジでチン 朝食に最高です！」と、その手軽さを綴っています。





続く投稿では、このパンの作り方を動画とともに詳しく紹介。





「こんなに簡単にできるならと試す方もいるかなと思うので！ぜひいろいろ楽しんでみてください！」「ベースを覚えれば、何でも自由自在に作れると思います！」とフォロワーに呼びかけました。





また、現在レコーディング中という工藤さんは「作詞 愛絵理の時間がなかなか難しくて、苦戦。笑」と、作詞家名義である『愛絵理（あえり）』として、歌詞作りに苦心している現状を吐露。





「夜静かに良きタイミングで作詞をしようと思うのですが、なかなかね。笑」と、多忙な日常を覗かせる言葉で締めくくっています。





この投稿にファンからは「絶対美味しいやつ」「忙しい合間を縫ってのお菓子作りやパン作り尊敬でしかないです。」「愛絵理の歌詞大好きです」「今回も傑作が生まれますように」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】