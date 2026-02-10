王者“ホタテ”が4連覇　水産物No,1決める「海産総選挙」…「タコが足を引っ張った？」新党“タコ・イカ連合”は４位　北海道・豊浦町

先日、「Live News days」でもお伝えした、北海道を舞台にした“もう一つの総選挙”。

運命の結果をお伝えします。

「ホタテ養殖発祥の地」とも呼ばれる北海道・豊浦町の水産物ナンバーワンを決める戦い「海産総選挙」。

衆議院の「解散」総選挙に合わせて行われた真冬の超短期決戦は、3連覇中の絶対王者「ホタテ」に新党「タコ・イカ連合」など7候補が挑む構図となりました。

衆院選の当確が次々に出された8日午後8時、海産総選挙の開票結果もホームページとSNS上でニュース速報され、王者「ホタテ」が4期連続の当選確実！

全国から集まった2万1568票のうち5722票を獲得。

見事4連覇です。

一方の新党「タコ・イカ連合」は4位と厳しい結果となりました。

噴火湾とようら観光協会・岡本貴光さん：

前回タコが最下位だった。イカと組むことで結構票を伸ばして、いいところにいくのではないかと思ったが、選挙って難しいなと思いました。

運命の結果から一夜明け、観光協会は新聞の特別号を「V4ホタテ強すぎる」のタイトルで掲載。

そして「タコ・イカ連合」については、「タコが足を引っ張った」というイカ陣営の怒りの声の一方、「タコが顔を赤らめ激怒した」と結果をおもしろく伝えていました。