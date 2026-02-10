女優の東ちづる（６５）が、仲良し夫婦ショットを披露した。

１０日に自身のインスタグラムを更新し、「夫ホリが難病になって１７年目にして初めての２人だけの海外旅行。韓国までの渡航時間なら大丈夫。４人旅行で経験」と夫の堀川恭資氏との夫婦旅行を報告した。

東は年下の堀川氏と９年の事実婚状態を経て２００３年に結婚。堀川氏は２０１０年に難病の「ジストニア痙性斜頸（けいせいしゃけい）」と診断された。首の筋肉が緊張してしまい、痙攣（けいれん）したり、左右に傾いてしまうという。一時は寝たきりにもなり、闘病と介護は２年間に及んだことを明かしている。

「車椅子の移動、大変な場面もきっとある。思い通りにいかない瞬間も、予定変更も、疲れも出ると思う。でもそれって、『失敗』じゃなくて、ふたりで乗り越える旅の一部、と今から覚悟をする」とつづり、「『全部回る』より『今日はこれができたね』を大事に。“できないこと”より“できたこと”を記念する。カフェで一息つけた、笑えた、景色がきれいだった――それで十分。ホテルでだらっとする時間も、立派な旅。ふたりで同じものを見て、同じものを味わう。それだけで、もう特別。喧嘩ゼロの旅をめざす（笑 これだけの覚悟があれば、大丈夫かな〜」と思いを込めた。

フォロワーからは「最高の旅ですね」「幸せな旅を」「バカンス楽しんでください」などの声が寄せられていた。