【低気圧】前線を伴い本州を通過

１１日（水祝）低気圧と前線が、東海地方から関東地方を通過し、三陸沖に進む見込みです。広い範囲で、水不足の大地を潤す「雨」が降るでしょう。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雨と雪シミュレーション１１日（水祝）

関東南部で２０ミリ前後の雨になりそうです。東京の２月平年の雨量は５６．５ミリ、横浜で６４．７ミリなので、２月ひと月分の「３分の１」程度の雨になりそうです。

シミュレーションは雨と雪を予想しています。関東北部では「雪」ですが、関東南部は「雨」でしょう。

発雷確率のシミュレーション

低気圧が通過するため、大気の状態が不安定で「雷」鳴るところがあるでしょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１１日（水）～ １７日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

しだいに寒さが緩み気温が上がってきます。１５日（日）の予想最高気温は１７℃前後と、４月上旬並みの陽気になりそうです。

