【通貨別まとめと見通し】ユーロ円　１８５円前後がポイント

先週のまとめ

２月２日週のユーロ円は、力強い上昇トレンドを形成した。週初は183円台半ばで推移していたが、円安基調の加速とともに上値を追い、２月９日には一時186.33円の年初来高値を更新。日銀の早期利上げ観測が後退し、低金利の円を売ってユーロを買う「キャリートレード」が活発化したことなどが材料となった。ドイツを中心としたユーロ圏指標の一部に改善が見られ、景気後退懸念が和らいだことがユーロの支えとなった。その後は利益確定売りに押され、週明けにかけて調整局面に入っている。



テクニカル分析

レジスタンス2：186.33円（2/9 高値、年初来高値）

レジスタンス1：186.00円（心理的節目、2/10 早朝の戻り高値）

サポート1：185.00円（心理的節目、直近の上昇幅の半値押し付近）

サポート2：184.40円（1月中旬～後半の重要停滞ゾーン）



RSI (14) 足元では22.88まで急低下。通常30以下は「売られすぎ」とされるため、テクニカル的な反発が起こりやすい水準に達している。

MACD デッドクロス後、ヒストグラムがマイナス圏で拡大しており、下落の勢いは依然として強い。下げ止まりのサイン（ヒストグラムの縮小）を待つ段階である。



中期的な上昇チャネルは継続しているが、短期的には186円台でダブルトップ気味に失速。現在は調整（押し目）のフェーズにある。



今週のポイント：１８５円前後がポイント



メインシナリオ：185円割れによる調整深化

欧州の景気懸念の再燃や、本邦当局による円安牽制（介入警戒）により、185.00円を明確に割り込むシナリオ。この場合、短期的な上昇トレンドが崩れ、サポート2（184.40円）を目指した一段の調整が進むこととなる。RSIが低水準であっても、MACDが反転の兆しを見せない限り、安易な逆張り買いはリスクが高い局面となる。



対抗シナリオ 1（弱気）：185円前後がサポートとなり再上昇】

短期的な「売られすぎ」を背景に、サポート1（185.00円）前後で下げ渋るシナリオ。185円台前半で底固めを行い、MACDがゴールデンクロスに向かえば、再びレジスタンス1（186.00円）を試す展開となる。底堅い動きが確認されれば、押し目買い勢が再参入し、上昇チャネル内での推移を維持する可能性が高い。



今週の主な予定と結果



ユーロ圏

02/13 19:00 実質ＧＤＰ（改定値） （2025年 第4四半期） 予想 0.3% 前回 0.3% （前期比）

02/13 19:00 実質ＧＤＰ（改定値） （2025年 第4四半期） 予想 1.3% 前回 1.3% （前年比）

02/13 19:00 貿易収支 （12月） 前回 99.0億ユーロ （季調前）

02/13 19:00 貿易収支 （12月） 前回 107.0億ユーロ （季調済）



ドイツ

02/12 未定 経常収支 （12月） 前回 151.0億ユーロ

02/13 16:00 卸売物価指数 （1月） 前回 -0.2% （前月比）

02/13 16:00 卸売物価指数 （1月） 前回 1.2% （前年比）



フランス

02/10 15:30 雇用統計 （2025年 第4四半期） 予想 7.7% 前回 7.7% （失業率）



