テクニカルポイント ドル円 節目の10日線しっかり割り込む
160.36 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.05 エンベロープ1%上限（10日間）
156.40 21日移動平均
156.27 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.50 10日移動平均
155.29 現値
155.22 一目均衡表・転換線
154.72 一目均衡表・雲（下限）
154.60 100日移動平均
153.94 エンベロープ1%下限（10日間）
152.44 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.47 200日移動平均
昨日の安値155円52銭前後に控えていた10歌仙をしっかり割り込んだ
