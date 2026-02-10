テクニカルポイント　ドル円　節目の10日線しっかり割り込む

160.36　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.05　エンベロープ1%上限（10日間）
156.40　21日移動平均
156.27　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.50　10日移動平均
155.29　現値
155.22　一目均衡表・転換線
154.72　一目均衡表・雲（下限）
154.60　100日移動平均
153.94　エンベロープ1%下限（10日間）
152.44　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.47　200日移動平均

昨日の安値155円52銭前後に控えていた10歌仙をしっかり割り込んだ