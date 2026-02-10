お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。群馬県にゆかりのある著名人が集う「上州鶴の会」のグループLINEメンバーについて語った。

この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題して放送。群馬県出身の芸能人代表として出演した関は、同県出身の有名人について「井森美幸さん、大友花恋ちゃん、紫吹淳さん、篠原涼子さん、中山秀征さん、和田颯くん（Da-iCE）という」と紹介し、「ちょっとこれ、ヒデさんを一番前にしてもらってもいいですか。これ、いろいろと…」とパネルの並びに注文をつけて笑わせた。

中山秀征と井森美幸について「まずはこの2人です」と強調。「この2人が群馬県を推していってくれてますし、中山秀征さんが主催で『上州鶴の会』っていう、県民会も最近やっていまして」と声を弾ませた。

自身と中山、井森、大友、和田、お笑いコンビ「宮下草薙」宮下兼史鷹が飲食店に集合したショットが披露されると「見てください、こんな6畳一間でやっている県民会ないでしょう」と話して笑わせた。

さらに「グループLINEもあるんですけど」と明かし、「群馬出身だって聞いたら、そこのメンバーに入ってきたりするんだけど、この前、グループLINEにポロンと入ってきて、見たら“嵐の櫻井翔です”って」と驚きの事実を告白し、スタジオからは「えーっ！？」と驚きの声が。

「櫻井さんが昔群馬とかで、ゆかりがあったり、出身だったりして、入ってくれたんです」と説明し、「一気に、一気に群馬がグッと来てます」と胸を張った。

MCの「ハライチ」澤部佑が「じゃあ群馬優勝でよろしいですね」とボケ、関は「嵐のメンバーいますか、他に」とどや顔をしてみせた。