『豊臣兄弟！SP 豊臣姉妹たび』放送決定 宮澤エマ＆倉沢杏菜「さらに愛着が湧きました」「とっても幸せでした」
NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）の関連特集番組『豊臣兄弟！SP 豊臣姉妹たび』が、2月14日午後1時50分から2時35分まで総合で放送される。中部7県での先行放送に続き、2月28日午前1時15分（27日深夜）からは全国放送も予定されている。
【写真】宮澤エマ＆倉沢杏菜『豊臣姉妹たび』桶狭間古戦城跡にて
同番組は、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・小一郎（豊臣秀長）の姉・ともを演じる宮澤エマと、妹・あさひ役の倉沢杏菜が出演。豊臣兄弟の生誕の地である愛知を舞台に、姉妹役の2人が旅をしながら、ドラマの世界観や歴史の魅力を体感していく内容となっている。
『豊臣兄弟！』は、小一郎が兄・藤吉郎（豊臣秀吉）を支え、強い兄弟の絆で天下統一を成し遂げていく姿を描いた下剋上サクセスストーリー。夢と希望に満ちた物語が注目を集める中、今回の特集番組では、その原点ともいえる愛知の地を巡る。
旅の中で2人は、豊臣ゆかりの寺社仏閣をはじめ、歴史を肌で感じられる古戦場跡や、ドラマの世界を追体験できる豊臣ミュージアムを訪問。さらに、地元ならではのグルメも楽しみながら、今だからこそ味わえる愛知の魅力を存分に紹介する。
宮澤は「愛知県は豊臣家族にとって、とっても大事な場所だなと改めて認識して、さらに愛着が湧きました。いろんな方に見てもらいたいですが、特に愛知の皆さんにも見てもらいたいです」とコメント。倉沢は「『豊臣兄弟！』ゆかりの地を、姉さまといっぱいめぐらせてもらい、お話もきいて、おいしいものもいっぱい食べられてとっても幸せでした」と伝えている。
