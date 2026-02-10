衆院選の比例選四国ブロック（定数６）では、自民党が４、中道改革連合が１、国民民主党が１の議席を獲得した。

愛媛を拠点とする候補としては、前回の２０２４年衆院選に続いて比例単独候補となった自民前議員の村上誠一郎さん（７３）が、１４回目の当選を決めた。一方、前議員の中では、１区で敗れた国民民主の石井智恵さん（５８）と、２区で競り負けた中道改革の白石洋一さん（６２）が、いずれも比例復活を逃した。

愛媛県内の政党別得票数は、自民党の２６万５１６７票（得票率４４・７０％）が最も多かった。中道改革の１１万７８８１票（１９・８７％）、参政党の５万７３３０票（９・６６％）、国民民主の５万２５０１票（８・８５％）、日本維新の会の４万３８７票（６・８１％）、共産党の１万８８８７票（３・１８％）などと続いた。

◇

比例当選を果たした元総務相の村上さんは９日、松山市内で取材に応じ、「地元（今治市、上島町）で多くの皆さんが自発的に一生懸命動いてくれ、波のような動きになり、今回の結果となった」と感謝した。

喫緊の課題として人口減少対策や食料自給率の向上、南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えた防災減災を挙げ、１４期目に向けて、「限られた財を次の世代が有効に使えるような規律を考える必要がある」と強調した。

前回選は自民の比例名簿で優遇されて単独１位だったが、今回は１０位とされ、当選が危ぶまれた。それが自民に強い風が吹き、小選挙区との重複立候補で１位とされた９人のうち、７人が小選挙区で勝利。自民は四国ブロックで４議席を確保し、村上さんの当選につながった。

名簿の順位については「正直に言って、順位を決める基準が不明瞭だと感じた。今後の人たちのためにも、公平な判断基準を明確化すべきだ」と話した。