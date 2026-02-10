今回は、「お宅でたこ焼きパーティーしたいな」と言ってきた図々しいママ友を撃退したエピソードを紹介します。

図々しいにもほどがある…

「幼稚園で知り合ったママ友のKさんは、図々しくて苦手です。私が娘のために作ったバッグを見て『うちの子にも作って』と言ってきたり、私の家に遊びに来ると、家にあるお菓子をごっそり持って帰ろうとするんです。

そんなKさんがある日、『うちの子がたこ焼きパーティーしたいって言うのよ』と言っているのを聞き、嫌な予感がしました。すると、KさんはUさんという関西出身のママ友に『関西人ならたこ焼き器ぐらい家にあるよね？』『お宅でたこ焼きパーティーしたいな』と図々しく言っていたんです。

でもUさんはそこでKさんにひるまず、『この機会にたこ焼き器を買って、作り方覚えたらいいんじゃない？』と言い返していたんです。さらにUさんは『Kさんがたこ焼き器を買ったら、Kさんちでたこ焼きパーティーしたいな』と言いだし、Kさんは思わず黙りこんでいました。いい気味だと思いましたね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ この後、KさんはUさんにすすめられ、しぶしぶたこ焼き器を買い、Kさんの家でたこ焼きパーティーをすることになったそうです。Kさんも、自分のちょっとした思い付きがこんなことになるとは思っていなかったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。