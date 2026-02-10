オリックスが６連騰で連日の新高値、４～１２月期純利益過去最高で評価

オリックス<8591.T>は大幅高で６連騰。上場来高値を連日で更新している。同社は９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業収益は前年同期比１１．８％増の２兆４０８９億１０００万円、純利益は同４３．４％増の３８９６億７５００万円となった。４～１２月期として純利益は過去最高となっており、業況を評価した買いが集まった。



事業投資・コンセッション部門では、東芝をはじめ既存の投資先の業績が好調に推移。法人営業・メンテナンスリース部門ではオリックス債権回収やニッセイ・リースの売却による影響に加えて手数料収益が伸長。中古車関連も好調だった。環境エネルギー部門ではインドのグリーンコ・エナジー・ホールディングスの売却益を計上。輸送機器部門では航空機・船舶の売却増が利益の底上げに寄与した。



出所：MINKABU PRESS