齊藤京子が自身のInstagramを更新し、大島優子との2ショットを披露した。

■齊藤京子「この瞬間を一生大切にします」と感激をシェア

【写真】齊藤京子が憧れの存在・大島優子と顔を寄せ合う2ショット

齊藤は「この世界に進むきっかけとなってくださった存在で、15年前から長年憧れ続けていた大島優子さんに、ついにお会いすることができました」とコメントを添えて1枚の写真を公開した。そこに映し出されていたのは、大島と並ぶ齊藤の姿だ。ピンクのニットワンピに身を包み、弾けるような笑顔を見せる大島の横でグレーのジャケットを纏った齊藤が並んでいる。長年憧れ続けていた大島と対面した喜びを噛み締めているような齊藤の表情が印象的だ。

続けて「当時は大島さんが生活の中心になる程、ものすごく熱中していてそこでアイドルという職業を知り夢を持つようになりました。まさか同じ世界でお会いできる日が来るとは思っておらず、あまりにも幸せで、言葉が追いつかない時間でした」と大島への敬愛の念を綴った。そして「この瞬間を一生大切にします。忘れられない時間を、本当にありがとうございました」と感謝の思いで締めくくった。

SNSにはファンの「夢のような2ショット」「2ショットを見て号泣」「夢が叶ってよかったね」とふたりの対面を喜ぶ声が溢れていた。

■写真：齊藤京子が憧れの存在・大島優子と顔を寄せ合う2ショット