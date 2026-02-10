ファイターズ・沖縄キャンプ休日の２月９日、パイナップルパーク・アンバサダーであるあの選手が「パイナップルの聖地」を訪れました。



ファイターズキャンプ休日の９日。



沖縄県・名護市の球場近くにある「ナゴパイナップルパーク」を訪れたのは…



「パイナップルヘアー」がトレードマークでもある水谷瞬選手です。





水谷選手は２０２５年、この施設の「初代アンバサダー」に任命されていて、２０２６年もオフの日の訪問となりました。パイナップルグッズを持ったファンも駆け付ける中、施設からはアンバサダーの水谷選手にプレゼントが渡されました。

（司会者）「ワン・ツー・スリー・ジェッシー！パイナップルバットです！」



バットの頭がパイナップルの形をした特注で、値段はおよそ３０万円。



バットは試合では使うことができない展示用です。



その後、水谷選手からも施設側にプレゼントが渡されましたがー

水谷選手のプレゼントも施設側と同じく「バット」で、こちらはパイナップルがデザインされたものとなりました。



（水谷瞬選手）「パイナップルバットです。これを飾っていただけたらなと思って作らせてもらったけど、まさか、かぶるとは…。これは１本だけどせっかくなのでもう１本作って欲しい方はいますか？」



（ファン）「はい！」



（水谷瞬選手）「これも２９万円で！」



登場曲にパイナップルパークのテーマ曲を使ったり、ホームランのときにパイナップルパフォーマンスをしたりと、アンバサダーとして精力的に活動してきた水谷選手はー



（水谷瞬選手）「去年以上の球場全体での声量でみんなで「パイナポー」をやってもらえるような。やっぱり（ＨＲの）数を打たないとだめなので、そこはたくさん打ちたい。何パイナポーやろ…。去年（の１２回）よりはしたいですよね。あと全部をエスコンで打てるわけではないので、何回「パイナポー」をしてほしいかファンに聞いてみたい」