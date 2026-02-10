65歳・熊谷真実「84歳になる女子友にご馳走していただきました」 イタリアン楽しむオフショットに反響
俳優の熊谷真実（65）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。友人とイタリアンを楽しんだ様子を公開した。
【写真】“84歳の女子友”とイタリアン満喫の様子を披露した熊谷真実
熊谷は「84歳になる女子友にご馳走していただきました」と報告。「真実ちゃんと話してると楽しいっ！って言っていただけて私も楽しいっ！、笑」と、和やかな交流の様子を明かした。
続けて、「山形の方なので山形物産展の上にあるアルケッチャーノの支店 ひっさしぶりのイタリアン！」と訪れた店について触れ、「おいひー 山形県産の食材をふんだんに使ってイタリアンのコース」と、料理を堪能したことをつづっている。また、「今日はーグルテンカモン！笑」とユーモアを交えながら食事を楽しんだことを記し、「ご馳走様でした」と感謝の言葉を添えた。
投稿では、コース料理の写真や、行きと帰りの自身の表情を写したショットもアップされ、「ワインを少々いただきました」と明かしている。
コメント欄には、「真実さん綺麗」「まみちゃんブラボー 浜松最高」「楽しい一日をお過ごしくださいね」「最後はおいひかった顔」などの声が寄せられている。
