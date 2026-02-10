大分県の三つの小選挙区を自民党が独占した衆院選から一夜明けた９日、当選した自民党の３人はそれぞれ街頭で有権者に手を振ったり、記者会見に臨んだりした。

比例単独の自民前参院議員・白坂亜紀さん（５９）も衆院の初議席を得た。

大分１区で初当選した衛藤博昭さん（４６）は、大分市の事務所での記者会見で「感謝いっぱいの気持ちで新しい節目をスタートできた」と笑顔を見せた。

大分２区で再選を果たした広瀬建さん（５２）は、早朝から日田市内２か所の交差点で道行く人に感謝の気持ちを伝えた後、事務所で報道各社の取材に応じた。

無所属で戦った前回選から一転、党の公認を得たことで「多くの仲間の支え、応援があり、厚みが非常に増した」と選挙戦を振り返り、「党に対する期待の高さを痛感している。身の引き締まる思い」と述べた。

３区で１１選した岩屋毅さん（６８）は午前、別府市の事務所で記者会見。「私を信頼してくれた皆さんのおかげだ」と感謝した。

外国人に関する政策などを巡ってＳＮＳでバッシングを受けたことに触れ、選挙中の投稿について「一定の規制が必要だ」との考えを示した。選挙戦を通じて地域の人口減少を改めて感じたといい、「暮らしやすさで都会に勝つための取り組みの応援、交流人口を増やす観光振興が大事。交通網として新幹線整備も目鼻をつけたい」と語った。

昨夏の参院選大分選挙区で落選し、今回の衆院選では比例名簿で３５位に名を連ねた白坂さん。当選が決まった後の９日未明、大分市内で取材に応じた白坂さんは交通網整備や災害対策などに触れ、「やり残したことがたくさんある。日本のため、大分のために頑張りたい」と意欲を示した。