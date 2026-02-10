ＢＳ５社共同企画 「ＢＳが刻む野球 伝説と未来」3月21日（土）より5夜連続の放送が決定！

ＢＳ民放５社（ＢＳ日テレ、ＢＳ朝日、ＢＳ－ＴＢＳ、ＢＳテレ東、ＢＳフジ）は、３月21日（土）より、ＢＳ５社共同企画「ＢＳが刻む野球 伝説と未来」を5夜連続で放送します。2006年よりスタートしたＢＳ５社共同企画は、今年で18回目を迎えます。“ＢＳをもっと知ってもらいたい”、“ＢＳの番組をもっとみてもらいたい”という思いから、普段は競い合っているＢＳ民放５局が、ＢＳ放送発展のため協力してきました。過去には、「ＢＳ５局で生放送！鶴瓶＆安住の放送局漫遊記」（2020年）や「バナナマンのＢＳはササルＴＶ ズブズブスペシャル！」（2021年）など、話題性のあるタレントによる企画も展開してまいりました。

そして今年お送りする内容は、ＢＳ民放5社共同企画でもおなじみとなった“野球”。“BaSeballにはBSがいる。“のキャッチフレーズのもと、野球ファンの皆様がうなる特番を5社それぞれの視点で制作いたします。さらに、3月からのＢＳは野球づくし！オープン戦の中継をはじめ、計20番組の野球番組を放送予定です。WBCの開催も控え、野球がますます盛り上がりをみせる今、ＢＳが見逃せない！

《ＢＳ5社共同企画「ＢＳが刻む野球 伝説と未来」5夜連続放送（放送日順）》

・ＢＳフジ 3月21日（土）夜7時00分～8時55分「プロ野球背番号物語」

©ＢＳフジ

球史を彩る名選手たちは、常に「背番号」とともにファンの記憶に刻まれてきました。エースの証「18」、スターの象徴「1」、スラッガーの「24」……。背番号は単なる数字ではなく、選手の矜持と球団の歴史を背負った、特別な存在です。

本番組では、90年以上にわたる日本プロ野球の歴史を、「背番号」という切り口からひもときます。スタジオには、さまざまな背番号を背負ってきた豪華OB選手たちが集結。「全球団の背番号史」や「永久欠番ストーリー」、現役選手への直撃インタビュー、さらにはプロ野球ファンのアンケートで選ぶ「背番号ベストナイン」など、独自の視点でその魅力に迫ります。思わず誰かに話したくなるデータ分析やトリビアクイズも満載。名選手たちの足跡と、その背中に秘められた知られざるエピソードを、じっくりとお届けします。

・ＢＳ－ＴＢＳ 3月22日（日）夜7時00分～8時54分「プロ野球 SECOND LIFE～新たな挑戦～」

©ＢＳ－ＴＢＳ

様々なものを犠牲にし“野球中心の生活”を送ってきたプロ野球選手。グラウンドで光を浴びてきた者たちの“引退後の人生”は千差万別です。崖っぷちから這い上がり、プロ野球界に返り咲いた者、野球とは全く関係のない第２の人生を歩んでいる者、そして、必死にもがく者も…。 しかし、ただ一つだけ、全員に共通していることがあります。

それは…“プロ野球選手だった”という誇り。

かつて、プロ野球選手だった男たちと家族が、今を力強く生きる姿を描く“プロ野球選手のセカンドストーリー”。巨人にドラフト1位で入団するも、2013年に現役引退、現在は警備会社で働く辻内崇伸や、1988年に首位打者を獲得し、引退後は資格をとって保育士となった元ロッテの髙澤秀昭などを紹介します。

定年退職を控えた50代・セカンドライフを迎えた60代の心に響く、BSならではの２時間です！

・ＢＳ朝日 3月23日（月）夜7時00分～8時54分「佐々木麟太郎のすべて」

©ＢＳ朝日

昨年のプロ野球ドラフト会議で2球団から1位指名を受け、球界内外から大きな注目を浴びる佐々木麟太郎。高校通算140本塁打という歴史的記録を残しながら、彼が選んだのは日本ではなく、アメリカ・スタンフォード大学への進学でした。本番組では、高校時代から佐々木を取材し続けてきた長島三奈が、MLBドラフトを見据え勝負の年となるアメリカ2年目の挑戦に密着。現地での取材を通じて、進化を続ける打撃やその裏にあった努力の日々、そして道なき道を行く覚悟に迫ります。

さらに、家族や恩師、同級生たちの証言から浮かび上がるのは、グラウンドでは見えない「人間・佐々木麟太郎」の姿。次なるステージへ向かう逸材の現在地を描く、スポーツドキュメンタリーです。

・ＢＳテレ東 3月24日（火）夜7時00分～9時00分「侍戦士のなぜには物語がある」

©ＢＳテレ東

岡本和真、村上宗隆、菅野智之。彼らの決断に秘められた“なぜ”を解き明かすと、そこには知られざる物語がありました。今年からMLBの新たなチームに身を置き、侍ジャパンの一員としてWBCの舞台で戦うことを決断した３人。同じ共通点を持つ３人ですが、その決断の背景はそれぞれ。この番組では野球人生をかけた決断に秘められた真実を“なぜ？”の視点で迫ることで、その答えに秘められた物語を描きます。岡本和真はなぜ今MLB移籍を決断したのか？村上宗隆はなぜホワイトソックスを選んだのか？菅野智之はなぜMLBで戦い続けることを決めたのか？そして彼らはなぜ野球人生をかけた大事なシーズン直前に侍ジャパンの一員としてWBCで戦うことを決めたのか？三者三様の“なぜ”を独占インタビューと密着取材をもとに解き明かすドキュメンタリー番組です。

・ＢＳ日テレ 3月25日（水）夜8時00分～9時54分「喜怒哀楽 長嶋茂雄 ～愛弟子たちが見たミスターの表情～」

©ＢＳ日テレ

2025年6月3日、“ミスタープロ野球”長嶋茂雄がこの世を去りました。終身名誉監督を務めた読売巨人軍のみならず、野球界にも大きな足跡を残した89年の生涯。監督、そして野球の伝道師として多くの“教え子”たちに、長嶋茂雄は様々な表情を見せてきました。

この番組では、最高の“教え子”である松井秀喜をはじめとする後輩たちがインタビューに応え、長嶋茂雄の当時の表情を思い浮かべながら、知られざるエピソードをカメラの前で明かします。

「喜怒哀楽と聞いて、あなたが今浮かぶ長嶋茂雄さんの表情は？」

そして日本テレビに残るスーパースター長嶋茂雄の勇姿も余すことなく放送。プロ野球ファンと長嶋茂雄ファンに贈るスペシャルプログラムです。

《ＢＳ民放5社 3～４月放送 野球番組（チャンネル順）》

・ＢＳ日テレ

3月14日（土）夜7時00分～8時54分「プロ野球オープン戦 巨人vs日本ハム～東京ドーム～」

※夜6時00分～7時00分 マルチチャンネル（142ch）で放送／夜8時54分以降、マルチチャンネル（142ch）で放送、最大延長126分

3月17日（火）夜8時00分～9時54分「さまぁ～ずの！プロ野球好珍プレー２０２５」（初回放送：2025年12月21日）

日本プロ野球＆メジャーリーグの好プレー珍プレーなどを一挙紹介！さらに、長嶋茂雄さんのプロデビュー戦から監督時代の優勝まで振り返ります。そして、2025シーズンをもって引退した中田翔＆長野久義を特集！最後にさまぁ～ずが好珍ＭＶＰを発表します。

【ＭＣ】さまぁ～ず【ゲスト】村田真一、清水隆行【進行】宮崎瑠依【情報】山本里咲（日本テレビアナウンサー）

4月25日（土）昼12時00分～午後1時54分「喜怒哀楽 長嶋茂雄 ～愛弟子たちが見たミスターの表情～」（再放送）

・ＢＳ朝日

3月11日（水）夜6時00分～8時54分「スーパーベースボールオープン戦 ソフトバンク×巨人」

※夜8時54分以降、マルチチャンネル（152ch）で試合終了まで放送。最大延長深夜24時00分。

3月14日（土）午後1時00分～2時54分「報道STATION Presents 熱盛TV2025」（初回放送：2025年12月30日）

豪華ゲストをスタジオに迎え熱く盛り上がった名場面を深掘りしつつ、2025年の野球界を総決算！

記録にも記憶にも残るプレー続出！ 報道ステーションスポーツで放送した熱く盛り上がったシーンをパワーアップしてお届けします！

【ゲスト】吉井理人（前千葉ロッテマリーンズ監督）、祖父江大輔（元中日ドラゴンズ）【進行】ヒロド歩美（報道ステーションスポーツキャスター）、清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）

4月25日（土）午後2時00分～3時54分「佐々木麟太郎のすべて」（再放送）

・ＢＳ－ＴＢＳ

3月15日（日）午後2時00分～3時54分「密着！イチロー米国野球殿堂入りＳＰ」（初回放送：2025年3月8日）

日本人として、初めて米国野球殿堂入りを果たしたイチローに密着！殿堂入りが伝えられた瞬間、その後のマリナーズオーナーからのサプライズ電話、野球の聖地・クーパーズタウンにある野球殿堂でのイベント出席のために移動するプライベートジェット内での様子など、貴重な場面をたっぷりとお伝えします。さらに、シアトル＆ニューヨークで語ったイチローさんのインタビューも余すところなく放送します。

4月18日（土）午後1時00分～2時54分「高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」（初回放送：2025年8月31日）

2025年8月にバンテリンドーム ナゴヤにて行われた「高校野球女子選抜」とイチロー率いる野球チーム「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチの模様をダイジェストで放送。イチロー選抜には松坂大輔、松井秀喜、そして松井稼頭央が参戦。元メジャーリーガー4人が集結する野球ファンだけでなく日本中が心躍る豪華共演をお届けします！

4月19日（日）午後2時00分～3時54分「プロ野球 SECOND LIFE～新たな挑戦～」（再放送）

・ＢＳテレ東

3月21日（土）午前11時30分～午後1時30分「菅野智之の挑戦には物語がある」（初回放送：2025年3月9日）

大谷翔平や前田健太、鈴木誠也などＭＬＢの舞台で戦う選手と侍ジャパンの一員としてＷＢＣなど世界の舞台で戦ってきた菅野智之。日本を代表する投手として数々の栄光を重ねてきた男が35歳で下したＭＬＢ移籍という決断。その舞台裏にあった引退を覚悟した日や退路を断って挑んだフォーム改造、そしてＭＬＢ挑戦を決めた真実。ドラフト後の浪人生活から始まり栄光と挫折と苦悩の日々で菅野を変えた５つの出会いと分岐点を解き明かします。

3月22日（日）午後1時00分～３時00分「プロ野球オープン戦 オリックス×阪神」

※午後3時00分～最大夕方6時47分まで、マルチチャンネル（172ch）にて放送。

4月5日（日）午後2時00分～4時00分「侍戦士のなぜには物語がある」（再放送）

・ＢＳフジ

3月15日（日）夜7時00分～夜8時55分「The GAME～震えた日～ 2011年日本シリーズ ソフトバンクVS中日」（初回放送：2025年12月26日）

2011年の日本シリーズは、福岡ソフトバンクホークスと中日ドラゴンズが、球史に刻まれる名勝負を繰り広げました。シーズンを圧倒的な強さで制し、日本一を目指すソフトバンク。一方、“オレ流”を貫き、堅守と勝負強さで勝ち上がってきた中日。両者の頂上決戦は、第7戦までもつれ込む死闘となりました。内川聖一、攝津正、谷繁元信、和田一浩――激闘の当事者たちの証言を軸に、伝説のシリーズの舞台裏と、知られざるドラマに迫ります。

4月12日（日）夜7時00分～9時00分「プロ野球背番号物語」（再放送）

4月26日（日）夜7時00分～8時55分「プロ野球 レジェン堂 徳さん掛布さんの言いたい放談」（初回放送：2025年12月28日）

毎週火曜よる10時放送中の「プロ野球 レジェン堂」特別編。掛布雅之と、これまで番組に登場してきたレジェンドたちによる、記憶に残る名エピソードを一挙に振り返ります。昨年の阪神リーグ優勝をはじめ、「85年阪神日本一伝説」、「長嶋茂雄 仰天秘話」、「江川卓 怪物伝説」など、球界を揺るがせた逸話が続々登場。さらに、レジェンドたちが語る「大谷翔平攻略論」もたっぷりと紹介。そして番組終盤では、掛布雅之がセ・リーグ覇者・阪神の2026年シーズン展望を語り尽くす、プロ野球ファン必見の特別編です。