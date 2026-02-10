谷口悟朗監督作『パリに咲くエトワール』夢を追う少女たちのパリでの暮らしが伝わる場面写真解禁
谷口悟朗監督による劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、夢を追う少女たちのパリでの暮らしが伝わる場面写真が解禁された。
【写真】フジコと千鶴のパリでの日々『パリに咲くエトワール』場面写真ギャラリー
本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務める近藤勝也が、初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。20世紀初頭の輝きに満ちたパリを舞台に、画家を夢見るフジコと、バレエに心惹かれる千鶴という、日本からやってきた夢追うふたりの少女たちの成長を描く。
主人公フジコの声を担当するのは、若手実力派俳優として注目が集まる當真あみ。フジコとパリでともに夢を追う少女・千鶴を演じるのは嵐莉菜。さらに、フジコと同じアパルトマンに暮らすロシア人の青年ルスランを演じる早乙女太一をはじめ、門脇麦、尾上松也、角田晃広、津田健次郎、豪華キャスト陣が集結する。
このたび、フジコと千鶴の「暮らし」にフォーカスした場面写真6点が解禁された。華やかな出来事ではなく、暮らしの音や匂いまで感じられそうな、日常のささやかな食卓の風景を切り取っている。
スプーンに乗ったつややかないちごジャム。アパルトマンの住人であるマディからもらったジャムを、叔父・若林から贈られたエッフェル塔の描かれたジャムジャーへと移し替えるフジコの手元。千鶴の家で振る舞われるフランスの家庭料理には、野菜がごろごろ入ったポトフや、温かなスープが並ぶ。
木のまな板の上で切り分けられる細長い円筒形のチーズや、フランスを代表するチーズの数々。パンにジャムを塗るフジコの仕草や、ご飯を頬張るふたりの表情からは、「おいしい」という素直な喜びと同時に、夢を追う日々の合間に訪れる、ほっとひと息つける時間の大切さが伝わってくる。
こうした日常のひとコマからは、日本のアニメーションが培ってきた、暮らしの中の小さな喜びを大切に描く感性が感じられる。そうした何気ない瞬間が、パリでの生活を彩り、フジコと千鶴の心に静かな支えを与えている。
アニメ映画『パリに咲くエトワール』は、3月13日より全国公開。
