滝沢眞規子47歳、トレーニング姿が「スタイル抜群」「スゴイ」「素敵すぎ」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が10日までに、自身のInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】滝沢眞規子47歳、水着ショットが「スタイル抜群」（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。
そんな彼女が「たまにカップラーメンも食べるしお菓子もケーキも好きだけど健康第一でいたいなと思っています。スッキリです」と投稿したのは自身のトレーニング姿。開脚し、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「スゴイ」「素敵すぎ」などの声が集まっている。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
