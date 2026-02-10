滝沢眞規子、ソロショット　※「滝沢眞規子」Instagram

　モデルの滝沢眞規子が10日までに、自身のInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。

　昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。

　そんな彼女が「たまにカップラーメンも食べるしお菓子もケーキも好きだけど健康第一でいたいなと思っています。スッキリです」と投稿したのは自身のトレーニング姿。開脚し、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「スゴイ」「素敵すぎ」などの声が集まっている。

