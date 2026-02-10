「テラハ」田中優衣「次女遅れて100日祝い」サッカー選手夫＆娘2人との家族4ショット公開「素敵なファミリー」「可愛いがいっぱい」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が2月8日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「テラハ」29歳美女「色白な次女ちゃん可愛い」サッカー選手夫＆娘2人との記念写真
田中は「引っ越しとか諸々重なり 次女遅れて100日祝い」とつづり、写真を投稿。お食い初め膳の前に座る次女を囲み、夫でサッカーの袴田裕太郎選手と長女とともに4人で写った家族ショットを披露している。
この投稿に「素敵なファミリー」「可愛いがいっぱい」「子供の成長が早い」「おめでとう」「色白な次女ちゃん可愛い」などと反響が集まっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「テラハ」29歳美女「色白な次女ちゃん可愛い」サッカー選手夫＆娘2人との記念写真
◆田中優衣、次女の100日祝い家族ショットを披露
田中は「引っ越しとか諸々重なり 次女遅れて100日祝い」とつづり、写真を投稿。お食い初め膳の前に座る次女を囲み、夫でサッカーの袴田裕太郎選手と長女とともに4人で写った家族ショットを披露している。
◆田中優衣の投稿に反響
この投稿に「素敵なファミリー」「可愛いがいっぱい」「子供の成長が早い」「おめでとう」「色白な次女ちゃん可愛い」などと反響が集まっている。
◆田中優衣、サッカー・袴田裕太郎選手と2021年に結婚
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】