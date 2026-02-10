アカデミー賞ノミネート『ブルームーン』イーサン・ホークの華麗な演技切り取る場面写真解禁
本年度アカデミー賞オリジナル脚本賞・主演男優賞にノミネートされているイーサン・ホーク主演、リチャード・リンクレイター監督の映画『ブルームーン』（3月6日公開）より、イーサンが実在した作詞家ロレンツ・ハートを渾身の役作りで体現した姿を捉えた場面写真とメイキング写真が解禁された。
【写真】イーサン・ホークの役作りがすごすぎる 『ブルームーン』場面写真ギャラリー
本作は、「ザ・レディ・イズ・ア・トランプ」や「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」などで知られる実在したブロードウェイの伝説的作詞家ロレンツ・ハートが訪れたパーティーで繰り広げられる、たった一夜の物語。芸術家としての栄光だけでなく、誰もが一度は抱く孤独や苦悩、そして恋心を丁寧に描き出す。人間の内面を見つめ続けてきたリンクレイター監督が、自身の原点とも言える「会話劇」に立ち返り完成させた渾身の一作だ。
作曲家リチャード・ロジャースが、長年タッグを組んでいた作詞家ロレンツ・ハートに代わる新たな相棒と組んだ初めてのミュージカル『オクラホマ！』の初演の夜、1943年3月31日。ハートはブロードウェイのレストラン「サーディーズ」で行われたパーティーに招待されていた。伝説の作詞家と評されるハートが抱える焦り、嫉妬、憧れ、恋、全ての感情が舞い降り、そして笑いと切なさに溶けていく。夜が明ける頃、彼が見つけたものは、何だったのか――。
伝説的作詞家ロレンツ・ハートを演じるのは、リンクレイター監督の作品に数々出演してきたイーサン・ホーク。これまでのイメージからは想像しがたい年配男性の風貌をまといながら、圧巻の演技を披露している。ハートが思いを寄せるエリザベス役にはマーガレット・クアリー。ハートが信頼を寄せる相談相手エディ役にはボビー・カナヴェイル。そしてハートのかつての相棒リチャード・ロジャース役をアンドリュー・スコットが演じる。
映画『ブルームーン』は、リンクレイター監督とイーサンにとって、記念すべき10度目のタッグ。歳月を重ねてきた二人の関係性と、彼らが得意とするすべてを見事に表現した作品として高い評価を獲得、各国の映画賞で22ノミネート、8冠を達成した。
イーサンは、身長約150センチ、外見のイメージとは真逆の人物である作詞家ロレンツ・ハートを演じるにあたり、大胆な肉体改造に挑戦。頭を剃り、特殊効果を用いて共演者たちよりも背が低く見えるよう演出された。
そんな魂を削るような役作りが高く評価され、イーサンは本年度アカデミー賞の主演男優賞、ならびにゴールデングローブ賞の主演男優賞にノミネート。3月16日（日本時間）開催の第98回アカデミー賞では、最有力候補の一人として大きな注目を集めている。
この度、場面写真とメイキング写真が解禁。メイキング写真には、リンクレイター監督とイーサンが熱く意見を交わす貴重な姿が収められている。イーサンが「すべてを賭けた役作りだった」と語ったロレンツ・ハートという人物は、彼の内面に深く入り込み、性格までも変えてしまったという。
2人は撮影を振り返り、「僕たちの立場を一変させた。危険な感じだった。少し口うるさくなって、才能の壁にぶつかっているような気がした」と後にインタビューで語っている。
写真には、特殊効果により実身長より約30センチ低く見える姿へと変貌し、オーバーヘアを施したイーサンの姿が。かつての相棒リチャード・ロジャース役を演じたアンドリュー・スコット、そしてリンクレイター監督と共に写る一枚は、思わず「本当にイーサン・ホークなのか」と疑ってしまうほどの変貌ぶりだ。
場面写真には、ハートが想いを寄せるエリザベス（マーガレット・クアリー）が、真っ直ぐな眼差しでハートを見つめる姿や、エリザベスへの叶わぬ恋心をリチャード・ロジャースに打ち明けるシーンも。当時の本人がそこに存在しているかのようなリアリティを放っている。
映画『ブルームーン』は、3月6日より全国公開。
【写真】イーサン・ホークの役作りがすごすぎる 『ブルームーン』場面写真ギャラリー
本作は、「ザ・レディ・イズ・ア・トランプ」や「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」などで知られる実在したブロードウェイの伝説的作詞家ロレンツ・ハートが訪れたパーティーで繰り広げられる、たった一夜の物語。芸術家としての栄光だけでなく、誰もが一度は抱く孤独や苦悩、そして恋心を丁寧に描き出す。人間の内面を見つめ続けてきたリンクレイター監督が、自身の原点とも言える「会話劇」に立ち返り完成させた渾身の一作だ。
伝説的作詞家ロレンツ・ハートを演じるのは、リンクレイター監督の作品に数々出演してきたイーサン・ホーク。これまでのイメージからは想像しがたい年配男性の風貌をまといながら、圧巻の演技を披露している。ハートが思いを寄せるエリザベス役にはマーガレット・クアリー。ハートが信頼を寄せる相談相手エディ役にはボビー・カナヴェイル。そしてハートのかつての相棒リチャード・ロジャース役をアンドリュー・スコットが演じる。
映画『ブルームーン』は、リンクレイター監督とイーサンにとって、記念すべき10度目のタッグ。歳月を重ねてきた二人の関係性と、彼らが得意とするすべてを見事に表現した作品として高い評価を獲得、各国の映画賞で22ノミネート、8冠を達成した。
イーサンは、身長約150センチ、外見のイメージとは真逆の人物である作詞家ロレンツ・ハートを演じるにあたり、大胆な肉体改造に挑戦。頭を剃り、特殊効果を用いて共演者たちよりも背が低く見えるよう演出された。
そんな魂を削るような役作りが高く評価され、イーサンは本年度アカデミー賞の主演男優賞、ならびにゴールデングローブ賞の主演男優賞にノミネート。3月16日（日本時間）開催の第98回アカデミー賞では、最有力候補の一人として大きな注目を集めている。
この度、場面写真とメイキング写真が解禁。メイキング写真には、リンクレイター監督とイーサンが熱く意見を交わす貴重な姿が収められている。イーサンが「すべてを賭けた役作りだった」と語ったロレンツ・ハートという人物は、彼の内面に深く入り込み、性格までも変えてしまったという。
2人は撮影を振り返り、「僕たちの立場を一変させた。危険な感じだった。少し口うるさくなって、才能の壁にぶつかっているような気がした」と後にインタビューで語っている。
写真には、特殊効果により実身長より約30センチ低く見える姿へと変貌し、オーバーヘアを施したイーサンの姿が。かつての相棒リチャード・ロジャース役を演じたアンドリュー・スコット、そしてリンクレイター監督と共に写る一枚は、思わず「本当にイーサン・ホークなのか」と疑ってしまうほどの変貌ぶりだ。
場面写真には、ハートが想いを寄せるエリザベス（マーガレット・クアリー）が、真っ直ぐな眼差しでハートを見つめる姿や、エリザベスへの叶わぬ恋心をリチャード・ロジャースに打ち明けるシーンも。当時の本人がそこに存在しているかのようなリアリティを放っている。
映画『ブルームーン』は、3月6日より全国公開。