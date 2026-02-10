井手上漠、いとこ2人とのプライベートショット公開「リラックスしてて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルの井手上漠が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。いとこと共に過ごす姿を公開し、反響が寄せられている。
◆井手上漠、いとことの再会ショット披露
井手上は「地元から久々にいとこが会いにきてました」「たのしかった」とつづり、エスカレーターのような場所でいとこたちと並んだ写真を公開。鮮やかなオレンジ色の壁を背景に、プライベートな時間を楽しむ様子を披露している。
◆井手上漠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「みんな楽しそう」「リラックスしてて可愛い」「こんなおしゃれな空間あるんだ」「良い写真」「いとこさんたちとの交流、ほっこりする」「オフの日もオーラすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
