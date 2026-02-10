柏木由紀子78歳、“春先取り”コーデが「清楚」「上品な着こなし」
女優の柏木由紀子が10日にインスタグラムを更新。春を感じさせるエレガントなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】柏木由紀子、上品な雰囲気のオフショット
柏木が投稿したのは伊勢丹新宿店で撮影されたオフショット。写真には、黒ジャケットにチェック柄のロングスカートをあわせた上品な佇まいが収められている。
彼女の投稿にファンからは「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガント」「今日も素敵にオシャレです」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
