テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、高市早苗首相が９日に衆院選圧勝を受けて党本部で記者会見したことを報じた。

衆院選で公約に掲げた２年限定の飲食料品消費税ゼロの検討について、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」での協議を経て夏前には集約したい考えを示した。

さらに憲法改正を巡り「未来を見据えながら改憲に向けた挑戦を進める」と強調し、国民投票実施に向けた環境整備を進めるとした。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、消費減税について「消費税減税を与党である政権党が掲げたっていうのは初めてのことなんですね。そういうふうな部分で信任を得ている部分はあると思うんですけど。本当にやりたいことなんだろうか？っていうふうに僕は疑問に思っているんですね」と指摘した。

続けて「というのは、仮に与党であり続けたとして、今回これほど勝っていなくてもですよ。それでもちゃんと与党であって」とし「他の野党も、ほぼ…みらいを除いた野党も全部、（消費税減税を）言っているわけです。これ以上のことを言ってるところもある。そうすると可能なわけですよ、別に国民会議…そういうふうなものを開かなくても。だから、これ本当にやりたいんだったらすぐやれる話なんです。国民会議なんかいらないんです。それでも国民会議にする理由っていうのがよく私には分からないんですね」と見解を示していた。