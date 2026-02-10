ポルノグラフィティの最新曲「はみだし御免」が現在配信中のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマに起用されている。同楽曲のミュージックビデオが本日2月10日19:00にプレミア公開されることが発表となった。

これまでのミュージックビデオでは演奏シーンが中心となることが多かったが、今回はメンバーが演技のみでの出演という新しい表現方法が採用された。

その映像は、地下剣道サバイバルの賭け事が裏社会で流行っているという架空世界の話。頑固で昔気質な道場の館長役を岡野昭仁が、そのライバルジムとして時代の先を行く新興道場の館長を新藤晴一が演じる。指導方法、道場が抱える問題、そして性格までも両極端な館長役をメンバーが演じることで、楽曲が持ち合わせている世界観に新たな色を添えた仕上がりだ。また、アンダーグラウンド感漂うセットも緻密な背景設定を膨らませる要素となっているとのこと。はみだし者の最後がどのような結末を迎えるのか、お楽しみに。

なお、新曲「はみだし御免」収録のEP『種』は2月11日に配信リリースされる。以下に、「はみだし御免」ミュージックビデオの田辺秀伸監督のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「架空の格闘技を通して、互いの生き様をぶつけ合うメンバー二人を演出しました。

二人の意志は姿形を変えて交差しながらも生き続ける。

ディストピア時代の設定で、生きる人たちの混沌とした熱が混ざり合う世界観の中、楽曲の熱くたぎる熱量を表現しようと思いました。

剣士の熱いバトルはもちろん、初めてとは思えない二人の役に入り切ったお芝居も見所なので、何回も見て楽しんでいただけたら幸いです」

──田辺秀伸監督

◆ ◆ ◆

■新曲「はみだし御免」

2026年1月11日(日)先行配信開始

配信リンク：https://pornograffitti.lnk.to/Desperado

作詞・作曲：新藤晴一

編曲：綿引裕太, 田中ユウスケ, PORNOGRAFFITTI

※TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマ

※MUSIC VIDEO：2月10日(火)19時プレミア公開 ■TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』

放送局：CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠

放送開始：2026年1月11日 日曜夜11時30分〜

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

公式サイト：https://hikuidori-project.com/

原作：直木賞作家 今村翔吾

■配信EP『種』

2026年2月11日(水)配信開始

配信リンク：https://pornograffitti.lnk.to/Seed

▼収録楽曲

1 峠の鬼

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

2 土竜

作詞：岡野昭仁 作曲：岡野昭仁 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

3 SETOUCHI BOYS

作曲：新藤晴一 編曲：tasuku, PORNOGRAFFITTI

4 デッサン#4

作詞：新藤晴一 作曲：岡野昭仁 編曲：トオミヨウ, PORNOGRAFFITTI

5 はみだし御免

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：綿引裕太・田中ユウスケ・PORNOGRAFFITTI



■13thアルバム『果実』

2026年秋頃リリース予定

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/

■＜20thライヴサーキット “水”＞

2月27日(金) 千葉・市原市市民会館 大ホール

open17:30 / start18:30

3月03日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

3月05日(木) 鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール

open17:30 / start18:30

3月06日(金) 島根・島根県芸術文化センター “グラントワ”大ホール

open17:30 / start18:30

3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

open17:30 / start18:30

3月23日(月) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

3月24日(火) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

3月27日(金) 新潟・新潟県民会館

open17:30 / start18:30

4月02日(木) 京都・ロームシアター京都 メインホール

open17:30 / start18:30

4月04日(土) 福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

open16:30 / start17:30

4月06日(月) 石川・金沢歌劇座

open17:30 / start18:30

4月10日(金) 香川・レグザムホール 大ホール

open17:30 / start18:30

4月13日(月) 愛媛・松山市民会館 大ホール

open17:30 / start18:30

4月18日(土) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

open16:30 / start17:30

4月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open17:30 / start18:30

4月21日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open17:30 / start18:30

4月24日(金) 東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

open17:30 / start18:30

4月26日(日) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

open16:30 / start17:30

5月06日(水) 東京・SGCホール有明

open16:30 / start17:30

5月08日(金) 広島・広島文化学園HBGホール

open17:30 / start18:30

5月09日(土) 広島・広島文化学園HBGホール

open16:30 / start17:30

5月15日(金) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open17:30 / start18:30

5月17日(日) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール

open16:30 / start17:30

5月19日(火) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

5月20日(水) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

5月29日(金) 三重・三重県文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月30日(土) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

open16:30 / start17:30

6月09日(火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:30 / start18:30

6月10日(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:30 / start18:30

6月14日(日) 長崎・アルカスSASEBO 大ホール

open16:30 / start17:30

6月16日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

open17:30 / start18:30

6月17日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

open17:30 / start18:30

6月20日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

open16:30 / start17:30

7月07日(火) 東京・東京ガーデンシアター

open17:30 / start18:30

7月08日(水) 東京・東京ガーデンシアター

open17:30 / start18:30

※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます

▼チケット料金

指定席：11,000円(税込)

一般発売：2月14日(土)10:00〜

※市原市市民会館 大ホール公演から新潟県民会館公演まで