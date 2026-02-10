30周年を迎えるTGSが初の5日間開催へ！「東京ゲームショウ2026」開催発表会
「東京ゲームショウ2026(TGS)」開催発表会
2026年2月10日、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ2026（TGS2026）の開催概要を発表する「開催発表会」を開催しました。
記念すべき30回目となる今回は、史上初となる“5日間開催”が決定！
2026年9月17日（木）から9月21日（月・祝）まで、幕張メッセおよびTKP東京ベイ幕張ホールを舞台に開催されるTGS2026の新たな方向性と、主催者企画の詳細が発表されました。
発表会では、2026年のテーマが「史上最長、遊びづくしの5DAYS」であることが明かされました。
「遊びの量も、熱量もスケールアップして、ゲームを遊びつくすSHOWがはじまります」という宣言の通り、会期拡大によって世界中のゲームと人が集まり、過去最大規模での開催を目指します。
注目のトピックをまとめていきます。
初の5日間開催に加え、会場も拡大
会期は2026年9月17日（木）〜9月21日（月・祝）の5日間。
17日・18日がビジネスデイ、19日〜21日が一般公開日となります。
一般公開日が3日間に増えることで混雑緩和を図るとともに、幕張メッセに加えて「TKP東京ベイ幕張ホール」を新たな会場として使用するなど、受け入れ体制も強化されます。
TGS30周年の記念イヤー：新マスコット＆ロゴ決定
「東京ゲームショウ」は今年で30周年の記念イヤーを迎えます。
これを記念して、ゴールドカラーをあしらった30周年記念ロゴが公開されました。
さらに、CESA設立30周年を記念した新マスコットキャラクター「セサザウルス（愛称：セッサー）」が誕生。
700点を超える公募作品の中から選ばれたこのキャラクターは、「ゲームが大好きな遊び心あふれた恐竜」という設定。
今後TGSなどのイベントでファンとの交流を深めるシンボルとして活動していきます。
「ファミリーゲームパーク」はTKPへ移設・拡大
中学生以下とその家族が無料で入場できる「ファミリーゲームパーク」は、幕張メッセイベントホールの改修工事に伴い、会場を「TKP東京ベイ幕張ホール」へ移設します。
また、一般公開日の拡大に合わせて同エリアも3日間の開催へと拡充。
新作が遊べる「アソビバ！」や職業体験「マナビバ！」など、家族で楽しめるコンテンツが展開されます。
冒頭ご挨拶／主催者（CESA）・共催者
発表会には主催・共催各社の代表が登壇し、30周年の節目に向けた意気込みを語りました。
CESA会長・辻本春弘氏
「一般公開日を3日間に延長し計5日間開催とすることで、混雑を緩和しつつ、より多くの方にゲームに触れていただきたいと考えています。
来場者は30万人超を見込んでおり、日本の成長産業であるゲーム産業の勢いを、TGSの成功を通じて立証したい」と、
開催意義を語りました。
株式会社日経BP 井口哲也氏
「5日間開催は、世界から集まる業界関係者の交流機会を広げ、来場者が安全・快適に楽しめるようにするための決断です。
海外出展社が半数を占める中、TGSを世界への情報発信ハブとしてさらに育てていきたい」と、
グローバル展開の重要性を強調しました。
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ 大谷英彦氏
「30周年という長い歩みの中で、ファンとクリエイターを繋ぎ続けてきたTGSに敬意を表します。
エンタテインメント領域で培った『体験を届け、感動を広げる』視点を活かし、ファンの皆様に新しい価値を生み出せるような施策にチャレンジしていきます」と抱負を述べました。
2026年は初の5日間開催に！
「東京ゲームショウ2026(TGS)」は、2026年9月17日（木）から9月21日（月・祝）まで、幕張メッセで開催です。
