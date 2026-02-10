『3分クッキング』、「蛇みたい」ほのぼのトーク 滝アナ、自身の出来栄えに「ちょっとここが動かないかな？」
日本テレビ系『キユーピー3分クッキング』（毎週月〜土 前11：45）が10日に放送され、出演した同局の滝菜月アナウンサーと料理家・今井亮氏が出演。ほのぼのとしたやり取りを見せた。
【写真】食べやすい！「長ねぎの肉巻き照り焼き」レシピ
この日のレシピは「長ねぎの肉巻き照り焼き」。食べやすいように長ねぎの両面に蛇腹で切り込みを入れるシーンがあった。
今井氏は「包丁で入れて、がんばってできるだけ細かめに入れてください」とアドバイス。正面と反対の両方に入れるよう伝えた。
黙々と切り込みを入れる2人。滝アナは「無理をして、スパッと切ってしまわないように気を付けないとですね」とつぶやいた。
今井氏が完成した長ネギを両手に持ち、ぐにぐにと動かしながら「動きが蛇のようになります」と紹介。滝アナも完成し、自身が切った長ネギを蛇のようにくねらせてみた。
今井氏は「蛇になりますか？いいですね！」と絶賛。しかし滝アナはややぎこちない動きに「ちょっとここが動かないかな？」とぽつり。今井氏が「ちょっと首が凝ってるのかな」とフォローしていた。
