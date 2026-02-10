おじいちゃんにブチギレるおばあちゃんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万9000回再生を突破し、「俺か！？ってなってるｗｗ」「想像以上のブチギレw」「魂の叫びで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬にイタズラするおじいちゃん→見ていたおばあちゃんが…想像の上をいく『ブチギレ』】

おばあちゃんがキレた理由

TikTokアカウント「tokirei05190305」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『とき』くん、『れい』くんの日常を紹介しています。この日の主役は、ときくん。投稿主さん、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に、外で一休みしていたそうです。

投稿主さんとおばあちゃんは、楽しそうに世間話をしていました。そんな中、おじいちゃんはちょっぴり退屈してしまったよう。長い竹を、釣り竿のように揺らして遊び始めたのです。しかし、その下にはときくんがいたのでした。

おじいちゃんのちょっとしたイタズラに気が付いたおばあちゃんは、「危ない」と軽く注意をしたそう。それでもおじいちゃんが手を止めなかったため、おばあちゃんは「けんじ～！！」と絶叫したのでした。

慌てる犬とニコニコのおじいちゃん

おばあちゃんの突然の叫びに、ときくんはビックリ！！「俺か！？」と言わんばかりに、おばあちゃんを見つめたといいます。おばあちゃんの怒りが自分に向けられたものでないと分かると、ほっと一安心…。

一方、おじいちゃんは、おばあちゃんに怒られてもニコニコ笑顔だったそう。おじいちゃんとおばあちゃん、そしてときくんの平和なやり取りに、思わずホッコリしたという投稿主さんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「けんじ可愛くて草」「どんどんギア上がってくの笑った」「こんな毎日が続きますように」など沢山の反響がありました。

微笑ましい光景にホッコリ…

おばあちゃんに激怒されたおじいちゃんですが、ときくん＆れいくんからとっても愛されているのだとか。農作業の合間、おじいちゃんと一緒に田んぼを駆け回ることも多いのだといいます。

一方、おじいちゃんも、子犬のときから2匹のことを溺愛しているそう。ときにはイタズラしてしまうこともあるものの、2匹と同じ目線で遊べる大切な存在なのだといいます。強い絆で結ばれた3人の姿は、見ているだけで心が温まりますね。

TikTokアカウント「tokirei05190305」には、ときくん＆れいくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tokirei05190305」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。