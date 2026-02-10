ポータブル空気清浄機でパーソナルスペースをウイルスと花粉からしっかりガード

ニオイにウイルス、花粉までも吸い込んで浄化してくれる空気清浄機。一家に一台あって損はない定番ウェルビーイング家電のひとつであり、その代名詞として知られるのがAirdog。

部屋に設置する置き型が基本だが、持ち歩くことができれば、自分の周りの空間を常にキレイな空気で満たすことが叶う。そこでオススメがポータブルタイプの「Airdog mini」。軽量コンパクトで、空気がこもりやすいパーソナル空間であってもクリーンに過ごせる

■いつでもどこでも空気をキレイに！

Airdog

「Airdog mini」（3万6300円〜）

「Airdog」シリーズ最小、持ち運べるペットボトルサイズの空気清浄機。縦と横の両方で置けるし場所も取らない。用途に合わせてバッテリー内蔵のコードレスタイプと選べる。

＜エアドッグジャパンの方にもお話を伺いました！＞

「Airdog」シリーズの中でも、車用としてご利用いただく方が多いのが特徴。空気のこもりやすい車内でのウイルス対策、舞い込んでくる花粉対策として、私の車でも活躍中です。

エアドッグジャパン

広報担当者

＜GoodsPress編集部が注目したポイントはココ!!＞

「優れた使い勝手と空気清浄力」4つのポイント

1. パーソナルスペースをクリーンに。いつでもどこでも使える！

持ち運びに便利なペットボトルサイズ。クルマの車内や寝室といったパーソナルスペースの空気を、いつでもキレイに保つことが可能。

2. 花粉はもちろん、0.1㎛の微細な浮遊ウイルスまで除去

その秘密は、置き型「Airdog X」シリーズ搭載のフィルターを小型化した“高性能小型TPAフィルター”。花粉もウイルスも一網打尽だ。

3. 3段階の風量モードは、ボタンひとつでカンタン操作

静音・ノーマル・ターボと3段階ある風量モード。切り替えの際には「本体天面部分のボタンを押すだけ」と面倒な操作もいらない。

4. 面倒なフィルター交換は不要。水洗い対応で手入れも楽

空気清浄機にありがちなフィルター交換が不要なのも嬉しい。集塵フィルターを水洗いすることで、購入時の清浄能力が戻ってくるのだ。

