山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、今月４日に懲役１７年の実刑判決を受けた２９歳の男が控訴したことがわかりました。

一審で懲役１７年の判決を受け控訴したのは、三川町横川新田の無職石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

石川被告は、おととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとして、殺人や住居侵入などの罪に問われていました。

■「酒を飲んでいて記憶がない」

一審の山形地裁で開かれた裁判員裁判で、石川被告は殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話し、弁護側も住居侵入と殺人の罪については無罪を主張。

有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしていました。

■懲役17年の実刑判決に

しかし今月４日の判決公判で山形地裁は、住居侵入と殺人の罪を共に認め、検察の懲役１８年の求刑に対し、懲役１７年の実刑判決を言い渡していました。

山形地裁によりますと、石川被告は一審の判決を不服として、今月７日付けで控訴したということです。

石川被告の弁護人は、「事実誤認と量刑不当を主張していく」としています。