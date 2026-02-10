左膝靱帯断裂→13秒で転倒→ヘリ搬送…悲劇の41歳ボン「後悔はない」　自身のSNSで「これこそが人生の美しさ」【冬季五輪】

転倒後の救急搬送から一夜明け、自身のSNSで心境をつづったリンゼイ・ボン(C)Getty Images

現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で激しく転倒。その場でヘリコプターで救急搬送され、左足の骨折による緊急手術を余儀なくされた41歳のリンゼイ・ボン（米国）が、一夜明けた9日に自身のインスタグラムを更新。「私の五輪の夢は、思い描いていたような結末を迎えませんでした」などと、心境を明かした。

大会の約1週間前のW杯で左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負ったボンは強行出場。しかし、スタートからわずか13秒で踏ん張りがきかずに、旗門に右腕を引っかけたボンは、身体を雪面に激しく打ち付ける形で転倒。自力で起き上がることができなかった。

ボンはレースを回顧。「昨日、私のラインはわずか5インチ（約12センチ）ほど内側に寄りすぎていました。そのせいで右腕がゲートの内側に引っかかり、体がねじれてクラッシュしてしまったのです。ACL（前十字靭帯）や過去の怪我は、今回のクラッシュとは一切関係ありません」と説明した。

症状については「残念ながら、複雑な脛骨（けいこつ）の骨折を負ってしまいました。現在は容体は安定していますが、完治させるには何度かの手術が必要になります」と打ち明けた。その上で「望んでいたような結果にはならず、激しい肉体的な痛みにも襲われていますが、私に後悔はありません」と強調した。

「昨日、スタートゲートに立った時のあの素晴らしい感覚は、一生忘れることはないでしょう。そこに立ち、『勝つチャンスがある』と確信できていたこと自体が、一つの勝利でした」