元AKB48メンバー、美男美女の挙式ショット公開！ 「ものすごく綺麗」「ほんっっとうに美しすぎる」
元AKB48の大和田南那さんは2月9日、自身のInstagramを更新。2024年に挙げた結婚式の写真を公開しました。
【写真】美男美女の挙式ショット
続けて大和田さんは、「あっという間に2年経った、、大好きな人達に囲まれて幸せな時間でした また写真載せます」とつづりました。
「お綺麗ですし、本当に本当に可愛いです」「実は2024年2月8日に結婚式挙げました」と報告した大和田さん。投稿には挙式した際のすてきな写真を2枚載せています。1枚目は共に純白のウエディングドレス、タキシードを着用した夫婦ショット、2枚目は互いの指輪が光る手元のツーショットです。
コメントでは、「おめでとうございます」「可愛い」「ほんっっとうに美しすぎる、素敵」「ウエディングドレス綺麗だよ」「お綺麗ですし、本当に本当に可愛いです」「ものすごく綺麗」「なーにゃ可愛すぎる、、」と、絶賛の声が続出しています。