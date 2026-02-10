「女優さんですか？」「メガネ姿も可愛い！」かつてのフィギュア女王の“最新ショット”が話題　全日本選手権2連覇も達成

紀平は現在アイスダンスに転向、新たな競技に取り組んでいる(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、解説などで登場する競技OGたちの最新の姿にも注目が集まっている。

そんな中、フィギュアスケート女子でかつて全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花の最新ショットも話題となっている。

2月5日に、自身のインスタグラムを更新。「-7℃ これでもモントリオールは先週より少し暖かくなりました」と現在拠点を置くカナダ・モントリオールの現状を伝えながら、添えられた写真ではファーが付いたアイボリーのニット帽に丸メガネ、黒のトップスにジーンズ姿とラフながら、温かみのあるスタイルを披露。