「ラウンドガールはやべぇだろ」『ラヴ上等』出演者、へそ出し圧巻スタイル公開「美脚ぅ」「お人形さんみたい」
Netflixの恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』に出演しているタレントの鈴木ユリアさんは2月8日、自身のInstagramを更新。へそを出した美しい姿を披露しました。
【写真】鈴木ユリアのへそ出し姿
この投稿にファンからは「スタイル良すぎです」「ベビーちゃん可愛い」「ラウンドガールはやべぇだろ」「美脚ぅ」「めちゃくちゃ好きー」「お人形さんみたい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】鈴木ユリアのへそ出し姿
「スタイル良すぎです」鈴木さんは「K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜」とつづり、2枚の写真を載せています。ラウンドガールの衣装を着用した姿です。へそ出しのスタイルが際立っており、さらに美脚も目を引きます。
「どちらもとても可愛いです !」2日には「どちらもとても可愛いです !」とつづり、同番組内でカップルとして成立した塚原舜哉さんとのツーショットを披露。コメントでは、「どちらもとても可愛いです !」「2人結婚して欲しいくらい素敵」「幸せそうで私も嬉しくなります」といった声が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)