『エヴァ フェス』ABEMAで3日間生放送 詳細発表でチケット販売開始
ABEMAは「ABEMA PPV」にて、アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』9公演を、2026年2月21日より3日間にわたり生放送することを発表した。公演のチケットを2月10日正午より発売をスタートさせた。
【画像】懐かしい！名場面チラリ 公開された『エヴァ フェス』ビジュアル
『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』は、神奈川・横浜アリーナにて行われる『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント。2月21日のDAY1では、歴代キャストと高橋洋子ら豪華ラインナップが集結する『OPENING of 30th ANNIVERSARY』を皮切りに、2026年春より予定されている本公演のパフォーマンスを一部特別公開する『BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.』ら豪華ステージをお届け。
2月22日のDAY2では、初企画「エヴァ落語」やお蔵出し映像など、キャストやゲストとともにバラエティ豊かなステージを繰り広げる『UNION PART』、高橋洋子によるスペシャルライブ『EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE』を放送。最終日となる2月23日のDAY3では、日本伝統芸能・歌舞伎と初コラボレーションした松竹共同企画『歌舞伎交響曲 第急番 エヴァンゲリオン』を世界初披露するなど盛りだくさんの内容を生放送する。
放送は、「ABEMA PPV」にて、2月10日正午からチケットの販売を開始し、一般チケット：2,750円／3,300円／3,850円（税込）、DAY1／DAY2／DAY3通しチケット：8,800円（税込）で視聴することができる。
