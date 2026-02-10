トランプ大統領がカナダ国境結ぶ橋の開通阻止と圧力　カナダの資金提供で建設進むも中国との貿易協定締結けん制　交渉求める

アメリカのトランプ大統領は9日、カナダとの貿易問題をめぐり、カナダ・オンタリオ州とアメリカ・ミシガン州を結ぶ橋の開通を阻止すると発表しました。

トランプ大統領は9日、SNSで「カナダは数十年にわたりアメリカを非常に不当に扱ってきた」と述べ、カナダ・オンタリオ州でアメリカの飲料の一部が取り扱い拒否されているなどと主張しました。

トランプ氏は「さらに悪いことに、カナダのカーニー首相は中国と協定を結ぼうとしている」と述べ、「それはカナダを食い尽くすことになる。アメリカは残飯を食わされるだけだ!」などと述べ、中国と貿易協定を締結したカナダをけん制しました。

そのうえで、トランプ氏は、カナダの資金提供により、建設が進んでいるカナダ・オンタリオ州とアメリカ・ミシガン州を結ぶ橋の開通を阻止すると発表し、「アメリカがカナダに提供してきたものすべてについて完全に補償されるまで、カナダがアメリカに敬意をもって接するまで開通を許可しない。我々が提供した全てを考慮すれば、この資産の少なくとも半分は我々が所有できるはずだ」と圧力を強め、カナダ政府に交渉を求めています。