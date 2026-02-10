元AKB48河西智美、素肌輝くキャミ姿披露 ハワイでの写真に「透き通るような美肌」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48の河西智美が2月8日、自身のInstagramを更新。家族と同グループ出身・宮澤佐江とハワイを訪れた際のキャミソール姿を披露した。
【写真】28kg減話題の元AKB「透き通るような美肌」プライベート感溢れるキャミ姿
「写真は去年、家族＆佐江と行ったハワイ出雲大社」と記した河西は、参拝の様子や宮澤・娘との3ショットや宮澤と娘の2ショットなどハワイでの写真や動画を投稿。「バスを乗り継いで観光地から離れた景色をみたり たまたまランチで入ったローカルなお店がとっても美味しくて嬉しかったり 色々な場所に行って思い出をたくさん作れました」「毎晩佐江が娘にネイルをしてくれてて2人が親友になってたのも素敵な思い出」とつづり、黒いキャミソールに透け感のあるキャミソールを重ねたコーディネートを披露して美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「透明感すごい」「楽しそうな旅行」「佐江ちゃんと娘ちゃん仲良しで尊い」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河西智美、キャミ姿のハワイショット公開
◆河西智美の投稿に反響
