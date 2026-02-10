中村倫也とドラマ共演中のイ・イギョン、再びピンチか　告発女性が再登場「証拠は警察にすべて提出した」

TBSの金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演中のイ・イギョンの私生活をめぐり、告発を行ったドイツ人女性が再び姿を現した。

2月10日、ドイツ人女性Aさんは自身のSNSを通じて「久しぶりに挨拶する。これまで別途の立場を明らかにしてこなかった理由は、韓国警察の捜査に協力していたため」と切り出した。

彼女は、「現在、私が保有している関連証拠はすべて提出した。韓国を直接訪問できない状況を考慮し、担当捜査官と非対面方式で協力を続けている」と説明し、「捜査は1カ月以上続いており、相当な時間を要している」と明かした。

さらに「時間がかかっても、最後まで警察の捜査に誠実に協力し、結果を待つつもり」とし、「捜査が完了すれば、該当資料の当事者が誰なのかについても、捜査機関を通じて明確になると考えている」と一貫した立場を示した。

昨年10月、自身をドイツ人だと名乗ったA氏は、SNSを通じてイ・イギョンの私生活を暴露した。イ・イギョンと交わしたやり取りの内容を公開し、自身が被害を受けたとする主張を展開していた。

これに対し、イ・イギョンの所属事務所は「虚偽事実の流布および悪質なデマなどによる被害について、法的措置を準備中だ」と対応した。

イ・イギョンは昨年11月、自身のSNSにA氏に対する告訴状を公開し、「ソウル江南警察署を訪れ、告訴人としての供述調査を受けてきた」とし、「脅迫および虚偽事実の摘示による名誉毀損について、告訴手続きを終えた」と明らかにした。

両者の主張が大きく食い違っているため、真相に対する関心が高まっていた。

Aさんの立場全文は、以下の通り。

こんにちは。久しぶりにご挨拶いたします。

これまで別途の立場を明らかにしてこなかった理由は、韓国警察の捜査に協力していたためです。

韓国の法律と手続きは他国とは異なっており、私にどのような不利益として作用するのかについての懸念もありました。

それにもかかわらず、この事件が事実であったことを疎明するため、多くの悩みの末、捜査に応じることを決断しました。

現在、私が保有している関連証拠はすべて提出しました。また、私の身分に関する資料も捜査機関に提出しました。

韓国へ直接訪問できない状況を考慮し、担当捜査官と非対面方式で協力を続けています。捜査は1カ月以上進行しており、相当な時間を要しています。

時間がかかったとしても、最後まで誠実に協力し、結果を待つつもりです。捜査が完了すれば、該当資料の当事者が誰なのかについても、捜査機関を通じて明らかになるものと考えています。

関連する通信記録は残っているはずであり、該当アカウントも実際に使用されていたアカウントであったためです。

時間がかかったとしても、本件の真実が明確になることを心より願っています。