【国産の旬ネタが110円から】魚べい・元気寿司「旬味フェア」開催、とろにしん＆牡蠣など登場

寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は2月10日から、国産食材を中心に旬の味覚を楽しめる『旬味フェア』を開催している。

今回のフェアでは、北海道産の「とろにしん」をはじめ、瀬戸内産の牡蠣、北海道産のいかや水たこなど、産地にこだわった旬ネタをラインアップ。素材本来の味わいを生かしたメニューを、手頃な価格で楽しめる。フェア商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。

「魚べい」「元気寿司」

■『旬味フェア』ラインアップ（価格はすべて税込）

◆【北海道産】とろにしん

脂のりが良く、とろけるような口当たりが特長。2貫110円。

【この記事のすべての画像(15点)を見る】魚べい・元気寿司「北海道産とろにしん」「いか耳漬け」「青森県産 蒸しほたて」「北海道産 水たこ」など

◆まぐろ切り落とし海苔包み

風味豊かな国産海苔が、まぐろの旨みを引き立てる。1貫110円。

◆いか耳漬け

噛むほどに旨みが広がる味わい。2貫110円。

◆青森県産 蒸しほたて

1貫154円。

◆【北海道産いか使用】塩辛ぐんかん

2貫154円。

◆【瀬戸内産牡蠣使用】蒸し牡蠣

1貫176円。

◆北海道産 水たこ

2貫187円。

〈平日がお得『家計応援キャンペーン』も実施中〉

同時開催中の『家計応援キャンペーン』では、新商品として平日限定で「めかぶうどん」と「味玉ラーメン」を各165円で提供する。ランチタイムに限らず、平日の全時間帯で注文可能。

さらに、平日ランチ限定99円の「ランチ醤油ラーメン」「ランチたぬきうどん」「ランチかけうどん」も引き続き販売している。

【画像(15点)はこちら】魚べい「めかぶうどん」「味玉ラーメン」など

■キャンペーン開催期間

2026年2月10日〜

※平日限定での提供

※終了時期は未定

※2025年11月4日から販売している「ランチ醤油ラーメン」「ランチたぬきうどん」「ランチかけうどん」は、引き続き平日ランチ限定での提供となる。

〈コーヒーを使用したデザートが登場〉

また、食後におすすめなコーヒーを使ったデザート2品も販売する。

◆ティラミスケーキ

北海道産マスカルポーネを使用したチーズホイップを使い、コーヒー香るティラミスのケーキに仕上げた。税込286円。

◆コーヒーゼリーパフェ

深い味わいのコーヒーゼリーに、ソフトクリームをあわせたパフェ。「魚べい」のみで販売する。税込341円。

〈モンドセレクション金賞受賞セットも登場〉

なお、本フェアから、2年連続モンドセレクション金賞を受賞した「天然南まぐろ食べくらべ（5貫）」セットも税込792円で注文できる。