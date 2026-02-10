何度もデートを重ねているのに「付き合ってください」と言えない理由５パターン
すでに何度も二人きりで会っていて、雰囲気だって悪くないのに、なかなか正式な「彼女」にしてくれない。こちらも悪からず思っている男性であれば、なおさらやきもきしてしまうような状況なのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「何度もデートを重ねているのに『付き合ってください』と言えない理由」をご紹介します。
【１】正式にお付き合いするのは、荷が重いと感じるから
「無責任なようですが、付き合うかどうかをきちんと決めずに、たまにデートするくらいの関係が気楽です」（20代男性）など、関係をはっきりさせることに尻込みしているパターンです。「気楽に遊べる相手」として自分がキープされていることを察したら、いったん距離を置いてみるなど、こちらから「仕切り直し」を試みてもいいでしょう。
【２】相手が自分をどう思っているのかわからないから
「相手が自分を好きでいてくれているのかがはっきりしないと、一歩踏み出せない」（10代男性）など、両思いであるという確証が持てなくて告白をためらうパターンです。気恥ずかしくて、「好きオーラ」を隠したまま相手とのデートに挑んでいるのなら、そろそろ素直になってみてもいいタイミングではないでしょうか。
【３】今くらいの距離感でいるほうが心地いいから
「付き合っているような、付き合っていないような…みたいな段階って、実は一番楽しい」（10代男性）など、現状維持が最善の策だと考えているパターンです。こちらは付き合う気満々でいるのに、相手が二の足を踏んでいる様子なら、「このままどっちつかずは嫌だな」と揺さぶりをかけて、本当の気持ちを確かめましょう。
【４】もう少し様子を見て、カップルとしてやっていけるのかを見極めたいから
「交際を開始してしまったら後戻りはできないので、どうしても慎重になってしまう」（20代男性）など、「付き合っても大丈夫」という決心がつかないパターンです。優柔不断な男性は、決断を求めると尻込みしてしまうおそれがあるので、じりじりと外堀を埋めて「いつのまにか付き合っていた」状態に持ち込むのが得策かもしれません。
【５】もし断られたら立ち直れないから
「ここまでいい感じだったのに、一気に台無しになってしまうのが怖い」（10代男性）など、拒絶されて傷つくことを恐れているパターンです。何度か決定的なことを言いかけて口ごもっている様子なら、告白まであと一押しなので、「そろそろ私に何か言うことないの？」と話を向けて、こちらから「そういう雰囲気」を作ってしまいましょう。
相手の本音を察しながら、上手に立ち回りましょう。（紺野竜平）
