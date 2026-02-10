トッポから約3年ぶりとなる抹茶フレーバーを発売、最高段位茶師が厳選した京都宇治抹茶を使用【ロッテ】

ロッテは、「トッポ 厳選香る抹茶」(2袋入り、想定小売価格税込259円前後)を2月17日に全国で発売する。

近年、世界的に抹茶フレーバーへの注目が一段と高まっている。訪日外国人を中心に抹茶フレーバーの人気が高まっており、特に抹茶チョコ市場はインバウンドのお土産などの需要の高まりから、2025年は2024年比で158.6%(SRI+全業態推計販売規模 抹茶フレーバー 3〜8月)と、年々伸長している。そこで、トッポから約3年ぶりとなる抹茶フレーバーを発売することにした。

【商品画像はこちら】トッポから約3年ぶりとなる抹茶フレーバー発売、秋冬限定フレーバーはピスタチオ&ストロベリー

◆「トッポ 厳選香る抹茶」

香ばしいヘーゼルナッツを練り込んだ特製プレッツェルに、最高段位茶師が厳選した京都宇治抹茶を使ったチョコレートを入れた。

開発時には、厳選した抹茶を使用したチョコレートと、プレッツェルのバランスにこだわった。数ある原料の中から最高段位の茶師が監修する京都宇治抹茶を選定。さわやかで香り高く、奥行きのある味わいが特徴だが、香りが繊細なため、プレッツェルの香ばしさと組み合わせるのが難しい。そこで、抹茶のうまみを引き立てる、ヘーゼルナッツを練り込んだ特製プレッツェルを開発し、一体感のある仕上がりにした。

〈秋冬限定「香るトッポ ピスタチオ&ストロベリー」も販売中〉

また、2025年10月から秋冬限定商品として「香るトッポ ピスタチオ&ストロベリー」(2袋入り、想定小売価格税込259円前後)を全国で発売している。

◆「香るトッポ ピスタチオ&ストロベリー」

苺が香るプレッツェルに、風味豊かなピスタチオのコク深い味わいと、苺のほんのりとした甘酸っぱさを楽しめるチョコレートを入れた。チョコとプレッツェルの苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てる。

【商品画像はこちら】トッポから約3年ぶりとなる抹茶フレーバー発売、秋冬限定フレーバーはピスタチオ&ストロベリー

■ロッテ公式サイト