あみあみにて「キューズQ」限定カラー版フィギュアなど「ワンフェス2026［冬］」限定販売商品の事後通販を実施中
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」にて、「キューズQ」の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」限定販売商品の事後通販を、2月9日より期間限定で実施している。期間は2月23日23時59分まで。
事後通販では「戦場のヴァルキュリア4 セルベリア・ブレス 水着Style 限定エクストラカラー」、「ストライク・ザ・ブラッド 姫柊雪菜 バニーStyle 限定エクストラカラー」などの限定カラーフィギュアがラインナップ。その他、「東方Projec 東方仰天貼絵集 壱ノ巻(4種入り)」の再販が実施されている。
戦場のヴァルキュリア4 セルベリア・ブレス 水着Style 限定エクストラカラー
価格：27,000円
発売日：3月予定
サイズ：1/7スケール（全高：約25.5cm）
仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）
ストライク・ザ・ブラッド 姫柊雪菜 バニーStyle 限定エクストラカラー
価格：21,000円
発売日：3月予定
サイズ：1/7スケール（全高：約24.5cm）
仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）
GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジット カラー7“パープル”
価格：28,000円
発売日：3月予定
サイズ：1/7スケール（全高：約27.5cm）
仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）
東方Project フランドール・スカーレット 紅魔城伝説版 限定エクストラカラー
価格：25,000円
発売日：3月予定
サイズ：1/8スケール（全高：約24cm）
仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）
まいてつ pure station ハチロク 限定エクストラカラー
価格：21,780円
発売日：3月予定
サイズ：1/6スケール（全高：約23cm）
仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）
東方Project 東方仰天貼絵集 壱ノ巻（4種入り）
価格：8,000円
発売日：3月予定
サイズ：48mm角／98mm角
仕様：ホログラムステッカー
(C)SEGA
(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C)上海アリス幻樂団
(C)Lose
※各種上限があるため、期間中であっても無くなり次第終了となります。