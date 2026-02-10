【あみあみ：「キューズQ」の『ワンダーフェスティバル2026[冬]』限定販売商品事後通販】 2月9日より予約開始

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」にて、「キューズQ」の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」限定販売商品の事後通販を、2月9日より期間限定で実施している。期間は2月23日23時59分まで。

事後通販では「戦場のヴァルキュリア4 セルベリア・ブレス 水着Style 限定エクストラカラー」、「ストライク・ザ・ブラッド 姫柊雪菜 バニーStyle 限定エクストラカラー」などの限定カラーフィギュアがラインナップ。その他、「東方Projec 東方仰天貼絵集 壱ノ巻(4種入り)」の再販が実施されている。

戦場のヴァルキュリア4 セルベリア・ブレス 水着Style 限定エクストラカラー

価格：27,000円

発売日：3月予定

サイズ：1/7スケール（全高：約25.5cm）

仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）

ストライク・ザ・ブラッド 姫柊雪菜 バニーStyle 限定エクストラカラー

価格：21,000円

発売日：3月予定

サイズ：1/7スケール（全高：約24.5cm）

仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）

GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジット カラー7“パープル”

価格：28,000円

発売日：3月予定

サイズ：1/7スケール（全高：約27.5cm）

仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）

東方Project フランドール・スカーレット 紅魔城伝説版 限定エクストラカラー

価格：25,000円

発売日：3月予定

サイズ：1/8スケール（全高：約24cm）

仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）

まいてつ pure station ハチロク 限定エクストラカラー

価格：21,780円

発売日：3月予定

サイズ：1/6スケール（全高：約23cm）

仕様：PVC製塗装済み完成品（一部ABS）

東方Project 東方仰天貼絵集 壱ノ巻（4種入り）

価格：8,000円

発売日：3月予定

サイズ：48mm角／98mm角

仕様：ホログラムステッカー

(C)SEGA

(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C)上海アリス幻樂団

(C)Lose

※各種上限があるため、期間中であっても無くなり次第終了となります。