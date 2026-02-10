合コンで「付き合ったら面倒くさそう」と思われてしまう男の行動９パターン
合コンに出席すると、女子も男子もお互いをよく観察するものです。そんななかでうかつな行動をすると、「面倒くさそうな男…」とうんざりされてしまうこともあります。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「合コンで『付き合ったら面倒くさそう』と思われてしまう男の行動９パターン」をご紹介します。
【１】合コン中、ずっと母親とメールをしている
「マザコン決定！ ここまでくるとキモイ」（２０代女性）など、女性からマザコン認定されると、恋愛対象外と見なされてしまうこともあるようです。合コンを続けられる程度の要件であれば、合コンが終わってから返信しても遅くはないのではないでしょうか。
【２】１円単位まで細かく割り勘する
「おごってとは言わないけど、細かすぎる人は…」（２０代女性）と、楽しい合コンの最後で悪印象を残してしまうケースです。細かい金額が気になるなら、「５０００円」など最初に会費を集め、残ったお金を均等に分けてはいかがでしょうか。
【３】酒癖が悪く、絡んだり泥酔したりする
「彼氏どころか男友達としてもお断り」（２０代女性）など、女性からは相当評判の悪い行動と言えそうです。楽しいお酒にならないところが受け入れられないのでしょう。酔わない量だけ飲む調節ができないなら、いっそ禁酒を考えてもいいかもしれません。
【４】潔癖症で何度もテーブルを拭く
「うわー、付き合ったら大変そう」（２０代女性）と、苦笑いする女性もいます。キレイ好きも度を越すと、ただの「面倒くさい人」になってしまうようです。潔癖すぎる男性が好きな女性はかなり少数派と思われるので、この機会に潔癖症を直す努力をしてはいかがでしょうか。
【５】会って間もないのに服装などにダメ出しをする
「何様なの？ エラそうな人は嫌いだな」（２０代女性）と、拒否反応を示す女性もいます。上から目線の「オレ様男子」好きな女性にしか通用しない態度なので、改めたほうが無難でしょう。ダメ出しよりは笑いがとれる自虐ネタのほうが、一般ウケするのではないでしょうか。
【６】自分大好きでどんな話題でも中心になろうとする
「空気読んでよ。自己中はムリ！！」（２０代女性）など、バッサリ斬る女性もチラホラ…。自分の存在をアピールしたつもりかもしれませんが、まったくの逆効果といえそうです。どちらかといえば聞き役にまわったほうが、女性にいい印象を残せるようです。「話し上手」より「聞き上手」を目指しましょう。
【７】時間にルーズで１時間以上遅刻してくる
「きっとデートにも遅れてくるんだろうな」（２０代女性）と、待たされる自分を想像して、うんざりする女性もいるようです。時間通りに到着するのが一番ですが、もし遅れてしまったら「急な残業で…」など、納得できる理由を述べましょう。
【８】食事の好き嫌いが激しく、他人が注文した料理に文句を言う
「うるさそう。一緒に食事したくない」（２０代女性）など、あまりに食事に対する文句が多いと、女性から「面倒くさい男」と判断されてしまうようです。グルメなのであれば、率先してオーダー役を引き受け、おいしい料理をテーブルに並べたほうが好印象でしょう。
【９】楽しい飲み会なのに延々愚痴を言う
「うっとうしいなぁ。絶対付き合えないタイプ」（２０代女性）など、愚痴っぽい男性を嫌がる女性は多いようです。ネガティブな人と一緒にいると、自分の気持ちまで落ち込んでくるからでしょう。飲むと愚痴っぽくなる自覚のある人は、少しお酒を控えたほうがいいかもしれません。
ほかにも「こんな行動で印象が最悪に…」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
