【B1R-M シャーシキット スキンカラーE】 6月 発売予定 価格：4,950円

コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーE」を6月に発売する。価格は4,950円。

本製品は、同社が展開する「美少女×メカニック」のプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、新機軸の素体シリーズ「B1R-M シャーシキット」を小麦色の肌色「スキンカラーE」で商品化したもの。

初期のメガミに用いられたBlock1規格の素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクしており、既存キャラクターとできる限りの互換性を保ちつつ、可動、プロポーション、組み立てやすさのアップデートを行い、シンプルなシャーシキットとして生まれ変わっている。

フェイスパーツは雨間氏が担当。メガミデバイス初となる可動眼球タイプがプリント再現され、バスタードール等のBlock2規格のフェイス、髪の毛とも互換性を確保しているほか、ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの2体構成により、配色を入れ替えたカスタマイズはもちろん、マテリアルとしても幅広く応用ができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ」が付属する。

「B1R-M シャーシキット スキンカラーE」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM

