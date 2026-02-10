【1/8スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WDレーシングバギー レディセット インファーノ MP10 カラータイプ1 レッド】 2月発売予定 価格：107,800円

京商はRCカー「1/8スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WDレーシングバギー レディセット インファーノ MP10 カラータイプ1 レッド」を2月に発売する。価格は107,800円。

本商品はRCエンジンカーRCのレディセット。エンジンを搭載するRCは以前は電動モーターでは出すことができないパワーを誇っていたが、リポバッテリー+ブラシレスモーターの普及によりパワーの優位性は薄くなっている。しかし独特の作動音やエンジンならではの排気など、強い魅力を持っている。

本商品はRCレースで使用される高性能エンジンを搭載。組み立て済みで、送信機用の電池と、エンジン用のグロー燃料、そしてエンジンに燃料を入れる燃料ポンプ、プラグヒーターといった始動用具を用意するだけで、本格RCエンジンカーを操縦できるのだ。上級モデルへのチューンナップも可能だ。