米専門データサイトの「ファングラフス」は９日（日本時間１０日）、パワーランキングを発表し、昨季球団初のＷＳ連覇を達成したドジャースが１位に輝いた。

同サイトは、大谷翔平投手らを擁するドジャースを１位に格付けし、１００勝６２敗、プレーオフ進出確率は驚異の「９９・１％」と予想。ド軍は全３０球団で唯一１００勝以上と予想されるなど、期待値は高く、「ドジャースは、補強が一切無くても最高レベルだったが、エドウィン・ディアスを獲得し、右翼にカイル・タッカーを補強し、戦力を上積みした。春季キャンプ時点で理論上は最強のロースターでも、秋にトロフィーが約束されるわけではない。それでも、この冬に可能な限りのことをほぼすべてやり尽くし、３連覇の体制を整えたと言える」と評価した。

続く２位に選ばれたのは、昨季はポストシーズン進出を逃したブレーブス。だが、９１勝７１敗、プレーオフ進出確率は８７・６％と予想され、「イグレシアスと再契約し、昨季のナ・リーグセーブ王のスアレスを獲得し、終盤は盤石なものにした」と期待を込めた。

３位にメッツ（８９勝７３敗、ＰＯ進出率７９・８％）、４位にマリナーズ（８８勝７４敗、７８・５％）、５位にフィリーズ（８７勝７５敗、６５・１％）、６位にタイガース（８７勝７５敗、７５・２％）、７位にヤンキース（８６勝７６敗、６７・９％）、８位にカブス（８６勝７６敗、６２・２％）、９位にブルージェイズ（８５勝７７敗、６１・１％）、１０位にレッドソックス（８４勝７８敗、５７・０％）がランクインした。