ゴジラ誕生から70年超！悪役？味方？自然災害？怪獣王ゴジラの「本当の顔」…あなたはどれだけ知っていますか？

誕生から70年を迎えても新作のニュースが伝えられるなど、衰えを知らない『ゴジラ』シリーズですが、その70年の歴史ではゴジラは姿も性格も時代によって変わっているのをご存知でしょうか。

そんな多種多様な変化をしてきた歴代のゴジラを、これまでさまざまな「ゴジラ」本を手掛けたテレビマガジン編集部が、さがしもの絵本「さがせ!!」シリーズ最新刊『ゴジラをさがせ!!』から紹介していきましょう。

戦争の影響を強く残した大怪獣！

ゴジラが初登場した『ゴジラ』が公開されたのは、終戦から10年も経たない1954年11月のことでした。

しかも同年の３月には日本の漁船が被ばくする第五福竜丸事件が起きており、水爆実験によりゴジラが目覚めたという設定は身近なものに感じられたに違いありません。作品中に登場する「原子マグロ」「疎開」といったワードも、戦後の陰を引きずっている時代感の表れが感じられます。

東京大空襲から復興した東京の繁華街を再び火の海としたゴジラは、まさに戦争の再来といえます。そのゴジラを葬り去るのに新たな化学薬剤「オキシジェン・デストロイヤー」を使うことに対しての、芹沢博士の逡巡はアインシュタインの核廃絶運動にも通じるものがあったでしょう。

この戦争を象徴するようなゴジラの暴れっぷりは次作『ゴジラの逆襲』（1955年）でもアンギラスを相手に繰り広げられますが、そのゴジラを雪中に封じ込めるのに命を懸けて戦ったのが「特攻帰り」のパイロットだというのが、まだ戦後が終わっていながったことを示しています。

憎めない強豪!? 強くて悪い怪獣王！

この怪獣同士の対決はとても魅力的でしたが、ゴジラに対抗できるだけのライバルが必要でした。

まだ「悪者」のイメージを強く持っていたゴジラでしたので、「人間によって生み出された」ゴジラと同じく「人間によって都会に連れてこられた」キングコングという似た者同士による『キングコング対ゴジラ』（1962年）、そしてモスラの卵を狙うことで悪役となったゴジラ対母性の化身ともいえるモスラ（成虫）とその遺志を継ぐモスラ（幼虫）が対決する正義と悪の対決『モスラ対ゴジラ』（1964年）が作られました。

さすがのゴジラといえどもキングコング相手には引き分け、卵をかばったモスラ（成虫）には勝利するものの、生まれた双子のモスラ（幼虫）には敗北することになります。

正義の味方！ 怪獣たちの王様！

しかしゴジラの人気に陰りが見えることはなく、さらに「ゴジラ映画」にはファミリー映画としての需要も大きくなっていきます。そのためゴジラはもはや悪役ではなく、人間のためでこそありませんが、地球を守るためには悪い怪獣たちと戦ってくれるようになります。

しかも東宝怪獣映画のスターであるモスラ、ラドンなど一枚看板を背負っていた主役怪獣たちをまとめて、強大な敵と戦うリーダーとしてのポジションを確立していくのです。

そんなゴジラ連合軍に対する巨大な敵として登場したのが、キングギドラでした。ゴジラが「怪獣王」なら、キングギドラは「宇宙超怪獣」の二つ名を持つ、まさにゴジラのライバルにふさわしい強敵でした。

『三大怪獣 地球最大の決戦』（1964年）で初登場したキングギドラは、『ゴジラ FINAL WARS』（2004年）でキングギドラの仲間、カイザーギドラがゴジラと対決するなど、長年にわたり激しい戦いを繰り広げてきました。

このような敵を相手に、ゴジラは『メカゴジラの逆襲』（1975年）まで正義の怪獣として悪の怪獣と戦い続けてきたのです。

ゴジラが復活！ そして次々と強敵が！

1984年、『ゴジラ』でついに「正義の味方でない怪獣王」が完全復活します。1954年以来の出現という設定にリブートされたゴジラは、身長も80メートルと以前の50メートルから巨大化、新宿の高層ビル街を破壊しまくりました。

その後も「正義の味方」となることはなく、あるときは自然の本能に任せて強敵を倒し、またあるときは人間の操縦するメカゴジラと激突し、『ゴジラVSデストロイア』（1995年）まで「怪獣王」として戦い続けます。

このスタイルは以降も続き、「ミレニアムシリーズ」と呼ばれる『ゴジラ2000 ミレニアム』（1999年）から『ゴジラFINAL WARS』（2004年）まで、さまざまな設定でゴジラは日本に現れ続けました。

『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』（2001年）では、ゴジラは「太平洋戦争の犠牲者の怨念の集合」となり、『ゴジラ×メカゴジラ』（2002年）などでは「ゴジラの骨格をもとに作られた機龍（メカゴジラ）と共鳴しあう」という設定でゴジラは活躍したのでした。

そして、新たな時代へ……

今も「ゴジラシリーズ」は『シン・ゴジラ』（2016年）、『ゴジラ−1.0』（2023年）、さらに海外作品も多く作られるなど、新たな時代を迎えています。

70年以上の間、世界的なヒーローであり続けるゴジラは、これからも想像もつかないような活躍を見せてくれるに違いありません。その活躍を楽しみに見守っていきたいと思います。

