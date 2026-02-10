2.5L 4気筒のミドシップクーペ

英国に拠点を置くウェルズ・モーター・カーズは、車重850kgのミドシップクーペ『ヴェルティージュ（Vertige）』を今年中に約12台手作業で生産し、2027年にはその数を倍増させる予定だ。

【画像】原点回帰の2人乗りライトウェイトスポーツカー【ウェルズ・ヴェルティージュを詳しく見る】 全22枚

ヴェルティージュは同社創業者のロビン・ウェルズ氏が構想したスポーツカーで、2021年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで初公開された。2023年に限定仕様車『ファウンダーズ・エディション』の生産を開始している。



ウェルズ・ヴェルティージュ

ヴェルティージュではデザインを先に決め、その後、エンジニアのロビン・ホール氏がそのコンパクトなプロポーションに対応するシャシーを開発した。

見た目の良さや運転の楽しさだけでなく、日常における扱いやすさも追求した。そのためパワートレインも比較的シンプルで、実績あるフォード製デュラテック直列4気筒エンジンを採用し、基本仕様では排気量2.5Lで225psを発生する。

最高出力253psのR仕様もラインナップに加わり、そのパワーウェイトレシオは1トンあたり約215psとなる。

室内には伝統的なアナログメーター、アップル・カープレイ対応の小型タッチスクリーン、そして豊富なカスタムオプションを備える。

心の平穏と静けさこそが新しい贅沢

ウェルズの創業者であるロビン・ウェルズ氏はAUTOCARの取材に対し、次のように語った。

「ケータハム・セブンのようなクルマをイメージしていただきたい。生き生きとした軽快さを持ちつつ、とても堅牢でしっかりした構造を備えています」



ウェルズ・ヴェルティージュ

「雨が降っても気になりません。フロントガラスはヒーター付きです。アップル・カープレイ、アンドロイド・オート、Bluetoothに対応し、リアガラスは二重構造となっています。基本に立ち返った、美しいピアノのような絶妙なバランスを実現しました」

同氏によると「現代のクルマを運転するストレスは大きい」ため、「意図的にシンプルな車両を作っています」という。

「どこへ行くにも膨大なメニューを操作し、大量の設定をオフにしなければなりません。コーヒーを買いに行ったりすると、またオンに戻ってしまいます」

「心の平穏と静けさこそが新しい贅沢です。それが、わたしが追求している哲学です」