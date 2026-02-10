2児の母・渡辺美奈代、彩り豊かな“作り置きおかず”5品を紹介「色鮮やかでレストランみたい！」「凄く美味しそう！」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が9日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな“作り置きおかず”5品を披露した。
【写真一覧】「プロのレベル」ファンが絶賛、渡辺美奈代の彩り豊かな作り置きおかず5品
渡辺は「作り置き」と題し、「煮浸し・そぼろ豆腐・金柑入りキャロットラペ・紫玉ねぎ塩麹酢漬け・柚子味噌」と5つの彩り豊かなメニューを紹介。金柑や柚子といった季節の食材を取り入れたラインナップとなっている。
投稿された写真には、それぞれの料理が保存容器に盛り付けられており、オレンジ、緑、紫など色鮮やかで、丁寧な暮らしぶりがうかがえた。
コメント欄には「彩りもきれい」「もう美味しいのが伝わって来ます」「料理上手ですね」「凄く美味しそう！」「プロのレベル」「食べたい」「色鮮やかでレストランみたい！」などの声が多数寄せられている。
