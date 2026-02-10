TBS NEWS DIG Powered by JNN

火曜日は低気圧や前線が近づき、西から雨雲が広がる見込みです。水曜日にかけて全国的に雨や雪が降り、降り方が強まる所がありそうです。

火曜日の午後は九州で雨の範囲が広がり、夜は九州の各地で雨が降るでしょう。夜遅くなると、中国地方や四国も雨雲がかかってきそうです。九州や中国、四国の雨は水曜日の朝にはやんでいく所が多くなりますが、水曜日の朝は東日本から北日本の広い範囲で雨や雪が降るでしょう。

明け方から朝にかけては近畿から関東の太平洋側で雨脚の強まる所があり、乾燥が続いている地域も広い範囲で久しぶりのまとまった雨になる見込みです。午後は太平洋側の天気は回復に向かいますが、北陸や北日本の日本海側は午後も一部で雨や雪の降る所がありそうです。

火曜日から水曜日にかけて、気温は平年並みか高い所が多く、北日本も湿った雪や雨となる見込みです。路面状況の悪化やなだれにご注意ください。

◆火曜日の各地の予想最高気温
札幌　:3℃　 釧路　:1℃
青森　:7℃　 盛岡　:4℃
仙台　:9℃　 新潟　:8℃
長野　:9℃　 金沢　:11℃
名古屋:11℃　東京　:12℃
大阪　:11℃　岡山　:10℃
広島　:10℃　松江　:10℃
高知　:12℃　福岡　:10℃
鹿児島:15℃　那覇　:21℃

今週後半も全国的に平年より気温が高くなり、週末は西日本や東日本で15℃前後まで上がる所が多いでしょう。日差しが暖かくなりそうです。雪の多い地域では、なだれに注意が必要な日が続きそうです。