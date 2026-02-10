日向坂46、宮崎県で2度目の『ひなたフェス2026』開催へ 前回経済効果は約43億円 記念生配信も決定
アイドルグループ・日向坂46が、9月5日・6日に宮崎県・ひなた宮崎県総合運動公園内「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」にて、2回目となる『ひなたフェス2026』を開催することを発表した。
【写真】バスの上に乗って登場！『ひなたフェス2024』の模様
日向坂46としては2019年より「日本のひなた」をキャッチフレーズとする宮崎県とのつながりを続けており、1回目の『ひなたフェス』を2024年に開催。当時アーティストがライブをするのは初となった宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて2日間計4万人を動員し、コンサートだけでなく、ひなた宮崎県総合運動公園内でも「ひなたエキスポ」と銘打ちさまざまなコンテンツを展開、SDGsにも積極的に取り組み、九州への経済波及効果約43億円に及ぶ地域密着型の新しいフェスとなった。
それ以来2回目の開催を待望されており、今回約2年ぶりの開催決定となった。今回もさまざまな催しやコンテンツが予定されており、多数のツアープランも用意される予定だ。
また、『ひなたフェス 2026』開催決定を記念した生配信も決定。11日午後8時から公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて配信される。
■『ひなたフェス2026』開催記念生配信
▼出演者
MC：佐藤満春（どきどきキャンプ）
メンバー：金村美玖・高橋未来虹・小西夏菜実・正源司陽子・山下葉留花・高井俐香・松尾桜
■日向坂46『ひなたフェス 2026』
【日程】
2026年9月5日(土)、9月6日(日)
【会場】
ひなた宮崎県総合運動公園
ひなたサンマリンスタジアム宮崎
【公園内開園時間】
開園10:00 / 閉園19:30
【ライブ時間】
開場14:30 / 開演16:30
